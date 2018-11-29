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澳洲調查：「互惠生」被當廉價勞工剝削　政府稱不會容忍 (22:13)

澳洲一項調查發現，許多到澳洲當「互惠生」（au pairs）的年輕人，遭僱主當廉價勞工剝削，工時長且未獲最低工資。澳洲政府稱，不會容忍剝削。

全球不少國家都有「互惠生」計劃，即年輕人到外國幫忙當地家庭，照顧孩子和做一些簡單家務，以換取食宿和微薄薪金。但悉尼科技大學及麥夸里大學共同調查在澳洲工作的1500名互惠生後發現，有六成互惠生每周工作36小時，他們不單要照顧孩子，還要每天負責煮食和清潔等家務，但所得少於最低工資。

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研究報告作者之一、悉尼科技大學的伯格（Laurie Berg）說：「我們發現大部分家庭利用打工度假者供應多且便宜，將他們當作廉價管家。互惠生做全職管家的工作，但實際只獲得如保母的薪金。」

澳洲至少有1萬名國際互惠生，其中九成是年輕女性，她們多數是取得工作假期簽證，可以待在澳洲半年。簽證到期後，僱主可幫助延簽半年。來自英國東薩塞克斯郡的20歲互惠生布朗（Ryleigh Brown），現於澳洲一個家庭幫忙照顧4個小孩。她表示，之前工作的家庭大多以短訊跟她溝通，還期望她做更多分外的打掃工作。

澳洲內政部表示，拿工作假期簽證入境的人享有的權益，與其他僱員完全相同。若僱主剝削員工，會面臨起訴。

（BBC）

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