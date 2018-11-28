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英紅十字會研究：兩成人遇事無朋友可求助　逾半人感孤獨時欠他人支持 (14:50)

英國紅十字會近日發表研究，在4000名參與研究的人中，五分之一指當有需要時沒有朋友可以求助，超過三分之一的人會偶而感到孤單、沒有傾訴對象。另有53%人在感到孤獨和害怕時，沒有人會給予他們支持；每9個人當中便有一人認為在面臨危機時，身邊沒有任何一人可以依賴。

4000名成人在今年10月30日至11月15日參與研究，研究結果發現較年輕的成年人更容易被孤獨影響，而非大部分人認為的長者。現年26歲的紐厄爾（Hazel Newell）原居於伯明翰和倫敦，6年前搬往諾森伯蘭的布萊斯（Blyth），並與來自當地的伴侶結婚。她說，在搬到布萊斯的首3年，自己於新環境下無法結識到新朋友，雖然所有人都告訴她認識新朋友很容易，但事實上她在社交方面非常掙扎。

紐厄爾稱，有人的確認為社交是很自然的事，但也有其他人要很努力，而她自己卻屬於後者。她說，雖然能夠與丈夫傾訴，但始終無法藉此解決任何問題。她自言很難相信別人，「你失去了個人之間的聯繫，其後再失去自我」。最後在她成為母親後，開始確信要改變自己，因不希望女兒日後也有相同困擾。

（獨立報/英國廣播公司）

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