隆胸絨面填充物致癌風險最高　全球615宗罕見癌症個案16人死亡 (22:36)

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2017年全球約170萬婦女隆胸，同時有17萬人要再做手術取走乳房植入物。報道稱愈來愈多科學文獻指出，絨面隆胸物料與罕見癌症「間變性大細胞淋巴瘤」（anaplastic large cell lymphoma, ALCL）有關，全球至今已知615宗個案，其中16人死亡。

在法國，85%隆胸婦女都是選用絨面填充物，法國國家藥品安全管理局（ANSM）建議整容醫生，在調查出絨面填充物與罕見癌症的關聯前，先改用平滑面的隆胸填充物。數據亦指出，美國無隆胸女性罹患ALCL的機會率僅為億分之3，但有紀錄的已有252宗使用絨面材質隆胸的個案確診患有淋巴瘤，專家估計實際患者應為800至1000人左右。

美國食品及藥物管理局（FDA）今年3月曾發出警告，指接受絨面物料隆胸的女性，有罹患ALCL的風險。FDA報告指出，絨面矽袋表面較為粗糙，可能對某些女性產生刺激反應而導致發炎，促進淋巴瘤增生。另有理論認為，絨面容易積存細菌，導致長期感染，並演變為癌症。

此外，報道指出各國監管不夠嚴謹和有系統追蹤，生產商也隱瞞隆胸傷害報告，以致民眾不夠了解隆胸物料風險的廣泛程度。

（綜合報道）

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