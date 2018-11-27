日本民宅三代6屍命案　屋主兒子現場附近自殺身亡 (11:08)

涉事民宅位於高千穗町的山間地帶，是一個約有10戶人家的寧靜山村，鄰近知名觀光景點高千穗峽。

警方於當地時間周一（26日）上午10時半接到市民報警，稱無法聯絡上高千穗町的親戚。警方到場調查，發現屋外有一具女屍，屋內則有3具男性及2具女性屍體，6人身上均有刀傷。

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這幢民宅的屋主是飯干保生（72歲）。其中3名死者確定為飯干保生的妻子飯干實穗子（66歲）、孫女飯干唯（7歲）及這家庭的朋友松岡史晃（44歲）。

警方表示，這個家庭還有屋主次子飯干昌大（42歲）、其妻飯干美紀子（41歲）與二人的兒子飯干拓海（21歲），而飯干昌大行蹤不明。警方於當地時間同日下午4時左右，在飯干保生家2.5公里外的河川橋下找到另一具男屍，警方相信這名死者是飯干昌大，且是自殺。

飯干保生生前從事養牛、種植茶葉、稻米、香菇等。飯干家的鄰居表示，飯干昌大是運送木材的司機，通常早上出門，工作到很晚，聽說他這幾天參加了公司的員工旅遊活動。

（日本放送協會/每日新聞/中央社/霍士新聞）

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