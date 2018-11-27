國際
下一篇 上一篇

日本民宅三代6屍命案　屋主兒子現場附近自殺身亡 (11:08)

日本九州宮崎縣高千穗町一幢民宅，發現3男3女共計6人陳屍屋內外，包括一名7歲女童。另外，距涉事民宅2.5公里外的河中發現一具男屍，相信是民宅屋主的兒子自殺。警方將民宅命案列作謀殺案調查，同時調查兩處命案有否關聯。

涉事民宅位於高千穗町的山間地帶，是一個約有10戶人家的寧靜山村，鄰近知名觀光景點高千穗峽。

警方於當地時間周一（26日）上午10時半接到市民報警，稱無法聯絡上高千穗町的親戚。警方到場調查，發現屋外有一具女屍，屋內則有3具男性及2具女性屍體，6人身上均有刀傷。

其他報道：NASA「洞察」號登陸火星　傳回第一張照片

這幢民宅的屋主是飯干保生（72歲）。其中3名死者確定為飯干保生的妻子飯干實穗子（66歲）、孫女飯干唯（7歲）及這家庭的朋友松岡史晃（44歲）。

警方表示，這個家庭還有屋主次子飯干昌大（42歲）、其妻飯干美紀子（41歲）與二人的兒子飯干拓海（21歲），而飯干昌大行蹤不明。警方於當地時間同日下午4時左右，在飯干保生家2.5公里外的河川橋下找到另一具男屍，警方相信這名死者是飯干昌大，且是自殺。

飯干保生生前從事養牛、種植茶葉、稻米、香菇等。飯干家的鄰居表示，飯干昌大是運送木材的司機，通常早上出門，工作到很晚，聽說他這幾天參加了公司的員工旅遊活動。

（日本放送協會/每日新聞/中央社/霍士新聞）

其他報道：日本茨城縣5級地震

其他報道：ICIJ：不良植入式醫療器材為禍全球 監管寬鬆 10年致8.3萬病人亡

相關字詞﹕命案 宮崎縣 高千穗町 謀殺 編輯推介

上 / 下一篇新聞

印尼獅航客機感應器失靈錯傳資料　致機頭持續向下釀空難
印尼獅航客機感應器失靈錯傳資料　致機頭持續向下釀空難
韓國成功試射首枚自力研製液體燃料引擎火箭
韓國成功試射首枚自力研製液體燃料引擎火箭
英紅十字會研究：兩成人遇事無朋友可求助　逾半人感孤獨時欠他人支持
英紅十字會研究：兩成人遇事無朋友可求助　逾半人感孤獨時欠他人支持
【短片】滑翔翼安全帶未扣緊　美漢半天吊兩分鐘
【短片】滑翔翼安全帶未扣緊　美漢半天吊兩分鐘
研究：可用熒光燈診斷二型糖尿及心臟病
研究：可用熒光燈診斷二型糖尿及心臟病
巴黎鐵塔歷史性樓梯149萬元成交
巴黎鐵塔歷史性樓梯149萬元成交
【華郵記者命案．短片】自言不懂阿拉伯語　博爾頓：無必要聽卡舒吉被殺錄音
【華郵記者命案．短片】自言不懂阿拉伯語　博爾頓：無必要聽卡舒吉被殺錄音
海綿寶寶之父不敵漸凍人症逝世　終年57歲
海綿寶寶之父不敵漸凍人症逝世　終年57歲
隆胸絨面填充物致癌風險最高　全球615宗罕見癌症個案16人死亡
隆胸絨面填充物致癌風險最高　全球615宗罕見癌症個案16人死亡
澳洲機師飛行途中睡着　飛機偏離降落點46公里　無釀傷亡
澳洲機師飛行途中睡着　飛機偏離降落點46公里　無釀傷亡
韓大法院長座駕被擲汽油彈　警拘七旬示威者
韓大法院長座駕被擲汽油彈　警拘七旬示威者
紐約唐人街麵包車鏟上行人路　至少1死6傷　包括多名華人
紐約唐人街麵包車鏟上行人路　至少1死6傷　包括多名華人
NASA「洞察」號登陸火星　傳回第一張照片
NASA「洞察」號登陸火星　傳回第一張照片
日本茨城縣5級地震
日本茨城縣5級地震
朝鮮贈韓國豐山犬誕6幼犬　文在寅冀兩韓持續交好
朝鮮贈韓國豐山犬誕6幼犬　文在寅冀兩韓持續交好
執導《末代皇帝溥儀》獲奧斯卡9獎　意大利名導貝托魯奇逝世終年77歲
執導《末代皇帝溥儀》獲奧斯卡9獎　意大利名導貝托魯奇逝世終年77歲
一張相尋12年前兒時玩伴　Twitter網民助重逢
一張相尋12年前兒時玩伴　Twitter網民助重逢
移民衝擊美墨邊境　美方施催淚彈驅散　一度關閉口岸
移民衝擊美墨邊境　美方施催淚彈驅散　一度關閉口岸
【短片】145條鯨魚新西蘭擱淺近半死亡　餘下人道毀滅
【短片】145條鯨魚新西蘭擱淺近半死亡　餘下人道毀滅
歐洲研究指職場受欺凌　患心血管病機率高59%
歐洲研究指職場受欺凌　患心血管病機率高59%
烏干達遊艇疑超載沉沒近30人死
烏干達遊艇疑超載沉沒近30人死
胎兒脊柱裂子宮內施手術　英媽媽誕3磅嬰目前健康
胎兒脊柱裂子宮內施手術　英媽媽誕3磅嬰目前健康
研究指人類來自20萬年前一對始祖　冰河時期後大災難幾滅絕所有物種
研究指人類來自20萬年前一對始祖　冰河時期後大災難幾滅絕所有物種
【短片】俄開火攔截烏克蘭軍艦多人傷　烏克蘭實施戰時狀態
【短片】俄開火攔截烏克蘭軍艦多人傷　烏克蘭實施戰時狀態
伊朗西部邊境6.3級地震　數百人傷
伊朗西部邊境6.3級地震　數百人傷