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一張相尋12年前兒時玩伴　Twitter網民助重逢 (16:56)

互聯網影響無遠弗屆，令天涯海角的兩人變得近在咫尺。在美國，一對分別是非洲裔和亞裔的少女玩伴，12年來雙方音訊全無，僅有一幅合照留念。12年後的今天，這名非洲裔少女決定上載合照至Twitter，希望借網民力量找回昔日朋友。最終在不斷轉發底下，成功令相中兩人重逢，讓網民非常感動。

據這名網名為「@briannacry」的非洲裔少女帖文所示，兩人2006年在夏威夷一個郵輪晚會上認識，當晚兩人成為摯友，並合照留念，惟其後雙方分別時無留下聯繫方法，這一去便是12個寒暑。直至上周六（24日），她決定將合照上載至Twitter，呼籲網民們轉發帖子，令她可尋回昔日玩伴。

帖文流傳11小時後，一名網名為「@heii_tree」的亞裔少女回覆帖文，指自己便是失散多年的玩伴，並拿着當晚她與家人的合照佐證。對於兩人成功重逢，這名非洲裔少女回應傳媒訪問時表示非常興奮，又對互聯網影響力感驚訝，形容現時世界愈來愈小。她又透露，兩人現時交換了許多近況，但兩人分別居於美國東西岸，故暫時未有計劃會面。

另外，網上眾籌網站GoFundMe.com近日出現一個眾籌計劃，呼籲網民捐款資助兩人交通費，以助她們重聚。亞裔少女發聲明，指她二人都未發起過有關計劃，她們亦沒有與計劃發起人有任何聯繫，呼籲網民小心。

（美國今日報）

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