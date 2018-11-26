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歐洲研究指職場受欺凌　患心血管病機率高59% (13:44)

一項發表在《歐洲心臟雜誌》的研究指出，在職場遭受欺凌人士會更容易患上心血管疾病，機率比沒受欺凌的人士可高達59%。

丹麥、瑞典及芬蘭的研究人員檢視了逾7.9萬名年齡介乎19至65歲且無心臟病史的男女性調查數據，其中約9%受訪者表示去年曾在職場受欺凌，13%受訪者表示去年在職場曾遭暴力對待。在逾12年平均隨訪期後，共3229人（佔受訪者總人數4%）被診斷患有心臟病，或因心臟病、中風住院。

研究發現，曾在職場受欺凌的人士被診斷患心臟病，或因心臟病、中風住院的機率比沒受欺凌的人高59%，而欺凌者大多是同事、主管或下屬，並非客戶或職場以外的人。

另外，曾在職場遭暴力對待的人士，患心臟病或因心血管疾病住院的機率高25%，而施暴者大多是客戶或服務對象。有一些職業遇到暴力的風險會較大，逾47%社會工作者、逾29%個人及保護服務工作者、逾25%醫療保健工作者和逾16%教師曾遭暴力對待。

德國哥廷根大學醫學中心的林根教授（Christoph Herrmann-Lingen）在隨論文刊登的編者按中表示，「感到被欺凌、遭受暴力威脅或實際上被暴力對待的員工，應認真面對這些事件，並尋求支援以解決潛在衝突，及處理由欺凌產生的情緒困擾」。

(國家廣播公司)

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