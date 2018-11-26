胎兒脊柱裂子宮內施手術　英媽媽誕3磅嬰目前健康 (10:50)

來自南格洛斯特耶特（Yate）的阿克斯福德（Georgia Axford），在懷胎20周時接受掃描，發現女兒患有脊柱裂，但由於英國沒有醫生做過相關手術，她與丈夫凱利（Tyler Kelly）借款9000英鎊(約9萬港元)，今年6月前往德國接受手術。

阿克斯福德預產期原為10月2日，但她在7月28日便誕下女兒，早產的B女重約3磅。這對父母以執刀的德國醫生名字「Thomas Kohl」，為女兒取名為「Piper-Kohl Kelly」。雖然他們需要在女兒日後踏出第一步時，才知道手術是否完全成功，但醫生表示女嬰目前沒有任何病徵，並且非常健康。

阿克斯福德表示，雖然女兒一出生便被電線纏繞，但非常高興可以看到她，「你能看到她脊柱位置的疤痕，不禁令人對整個過程感到難以置信」。

（每日郵報）

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