【短片】俄開火攔截烏克蘭軍艦多人傷　烏克蘭實施戰時狀態 (09:53)

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稱，3艘烏克蘭海軍艦艇於周日（25日）上午侵犯俄羅斯邊境，同日當地時間晚上7時，3艘烏克蘭船隻再次試圖在俄羅斯領海進行非法活動，且該3艘船隻未能回應俄羅斯當局的「合法要求」，因而使用武器攔截船隻。

烏克蘭海軍指，事發時，該國兩艘小型戰艦和1艘拖船正駛經刻赤海峽，前往亞速海的馬里烏波爾（Mariupol），且已事先通知俄羅斯其船隻航線，但俄方就在海峽向烏克蘭艦艇開火，一艘俄羅斯邊防船亦撞向烏克蘭其中一艘拖船，事件造成6名烏克蘭軍人受傷。不過，俄羅斯表示，僅3名烏克蘭軍人受傷，無生命危險，並已接受治療。

烏克蘭3艘海軍艦艇已被俄方扣留和搜查，俄羅斯又在刻赤海峽停泊一艘巨型貨輪，阻止烏克蘭海軍艦艇通過，並以軍用飛機在該地區巡邏。俄羅斯指摘烏克蘭非法進入其水域並故意挑起衝突，烏克蘭外交部則表示，俄方的「侵略行為」違反國際法，將遭受「國際和外交法律回應」。

另外，烏克蘭國家安全和國防委員會周一（26日）決定，在該國全境實施為期60天的戰時狀態。

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(法新社)

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