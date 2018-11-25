伊朗難民被揭虛報年齡扮高中生上學　家長憂子女校內人身安全 (22:31)

薩瓦什早前與弟弟逃到英國申請庇護時，兩人分別謊稱只有15歲及12歲。有難民慈善組織協助及安置他們在薩福克郡（Suffolk）一個伊朗移民社區。兩人與其他無人照顧的年幼難民一樣，被安排接受全日制教育及被地方部門照顧。

身高1.85米的薩瓦什和弟弟被安排在伊普斯威奇（Ipswich）一所高中就讀，薩瓦什比「同齡」許多同學都高，臉上亦留着鬍子，不少同學都懷疑他的年齡實際接近30歲。有女同學表示，「當他入學時，我們都認為他的樣子看起來很老」。

開學不久，校內不少學生均猜測薩瓦什為獲得免費教育而虛報年齡。薩瓦什其後向一位同學表示，他現時年齡實際為25歲，已婚並育有2名孩子。

薩瓦什假扮高中生上學引起其他學生家長擔心孩子的安全，有家長形容是巨大的安全漏洞，「他小息時會坐在靠近女孩出去玩時，會途經的長椅上」。有兩名孩子在該校就讀的51歲父親紐比（Desmond Newby）表示，「我不想我的孩子在該校就讀，除非薩瓦什退學」。有學生表示，「薩瓦什曾聯絡我的女同學，向她發短信，問她家與學校有多近……他在晚上會不停向她發短信」。

學校將事件通報內政部，薩瓦什和弟弟在當局完成調查前，本月2日被校方勒令退學。而當局於周五（23日）已就事件完成調查，證實薩瓦什是成年人，但未有透露真實年齡。

內政部人員表示，申請庇護的難民缺乏可靠的文件證明他們報稱的年齡，當局只能從身高、聲音音高、行為舉止等方面評估他是成年人或未成年人。當他們不能確定時，基於疑點利益的原則，他們會選擇相信申請人報稱的年齡。

（每日郵報）

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