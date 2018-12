歐盟特別峰會通過英國脫歐協議　草案仍須闖英國國會下議院一關 (18:44)

歐盟領袖通過英國脫歐協議草案,英國首相文翠珊形容,協議保障英國未來,符合國家利益,又指明年脫歐將會是英國重生及和解之時,國民將會放下「留歐」及「脫歐」標籤再次團結。

不過即使歐盟首腦確認脫歐協議草案,英國正式脫歐的最大障礙是文翠珊如何游說國會下議院支持。英國國會下議院共有650席,文翠珊須得到過半數議員支持,草案才獲得通過,否則英國將要在無協議下「硬脫歐」。如果國會通過草案,按照計劃,英國明年3月底正式脫離歐盟,過渡期到2020年底。

歐盟委員會主席容克形容英國離開歐盟是悲劇,但英國已得到想要的最佳方案離開。

(英國廣播公司)

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.— Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018