歐盟特別峰會通過英國脫歐協議　草案仍須闖英國國會下議院一關 (18:44)

歐盟領袖通過英國脫歐協議草案，英國首相文翠珊形容，協議保障英國未來，符合國家利益，又指明年脫歐將會是英國重生及和解之時，國民將會放下「留歐」及「脫歐」標籤再次團結。

不過即使歐盟首腦確認脫歐協議草案，英國正式脫歐的最大障礙是文翠珊如何游說國會下議院支持。英國國會下議院共有650席，文翠珊須得到過半數議員支持，草案才獲得通過，否則英國將要在無協議下「硬脫歐」。如果國會通過草案，按照計劃，英國明年3月底正式脫離歐盟，過渡期到2020年底。

歐盟委員會主席容克形容英國離開歐盟是悲劇，但英國已得到想要的最佳方案離開。

（英國廣播公司）

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