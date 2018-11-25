巴黎逾3萬女權主義者示威反性暴力　浪潮蔓延歐洲多國 (18:27)

發起遊行的德哈斯（Caroline de Haas）表示，法國各地共有約5萬人示威，響應「女權主義浪潮」及對「#MeToo」運動中的性暴力表達憤怒。法國當局表示，里昂、馬賽和雷恩共有約1000人至2400人遊行。

不少示威者均穿着代表反性暴力的紫色衣服，高喊「厭惡強姦」、「停止對性暴力罪犯免責」及「女性從不應對她所受的性暴力負責」等口號，同時要求政府調撥資源解決問題。

法國女演員羅賓（Muriel Robin）亦有參與示威，她表示「我在這裏是為了支持所有受害者及繼續這場抗爭」。

不少男性亦參與示威，住在雷恩的19歲男學生唐基（Tanguy）表示，「這是一場無分性別的運動，這不僅是反對女性性暴力，而是一場男女性同樣面對不平等的鬥爭」。

而在意大利首都羅馬有數千人冒雨響應示威，在瑞士日內瓦及希臘雅典亦有數百人示威。

法國總統馬克龍在社交網站Twitter回應指，「反對女性性暴力的鬥爭每天都進行中，但我們的社會仍有很長的路要走，每個人都必須採取行動和抗爭，因為這是每個人的事」

而法國總理菲利普（Edouard Philippe）上周六（24日）宣布，周二（27日）將推出一個讓民眾舉報性罪行和性別歧視的網上平台。他在社交網站Facebook上表示，「這在技術和政治層面上，是消除性暴力的第一個里程碑。從現在開始，民眾按幾下就能幫助每個受性暴力的人和其家人重新開始，也許亦可避免最壞的情況出現」。

（法新社）

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