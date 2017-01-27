鮟鱇魚胃內現500毫升膠樽　環團籲正視海洋垃圾 (19:42)

全羅北道扶安郡（Buan-Gun）附近海域魚產豐富，但一名黃姓漁民周一（19日）出海捕魚時，在一條鮟鱇魚的胃內,發現一個500毫升的膠樽，另在泥鰍和印度鯒內發現塑膠廢物。他指出，「這令人擔憂，人們似乎並不關心環境」。

綠色和平一名海洋運動倡導者表示，「若大自然發出求救信號，警告人們它不能再吸入我們的塑膠垃圾，它會像這樣——一條死亡的鯨魚胃內有1000塊塑膠碎片」。

韓國環境運動聯盟（全羅北道分道）成員李仁圭（Lee In-gyu，音譯）表示，事件「意味韓國的海洋垃圾問題相當嚴重」。聯盟的秘書長李貞賢（Lee Jeong-hyun，音譯）就呼籲，韓國政府承諾減少沿海地區的廢物。

韓國海洋漁業部就表示，他們每年都會在沿海地區收集約7萬至8萬噸垃圾，但要收集所有垃圾是十分困難。

根據聯合國去年在紐約海洋會議上發表的報告，每年有超過800萬噸的塑膠廢物被倒入海洋。按照這個速度，到2025年時，海洋垃圾會比魚更多。有海洋生物學家表示，大量的海洋塑膠垃圾，會令海洋生物難以吸收到有營養的食物。

（每日郵報）

其他報道：【台灣九合一選舉】藍營首人自行宣布當選 連江縣長劉增應稱成功連任

其他報道：寒冷漲潮致難上岸 麻省近190隻海龜凍死

其他報道：研究：矽膠隆胸增患關節炎、皮膚癌、胎死腹中風險4.5至8倍