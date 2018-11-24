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巴黎市民為50歐元瘋狂捐糞便　迫爆醫院致研究計劃擱置 (19:18)

法國巴黎一間醫院近日呼籲市民捐出糞便樣本，以助院方展開有關腸道疾病的研究。若糞便樣本獲接納，捐糞者可獲得50歐元（約446港元），不過，由於捐糞者人數太多，院方最終於周五（23日）暫停計劃。

聖安東尼醫院（Saint-Antoine Hospital）主導研究的腸胃病專家Harry Sokol表示，「我們不得不暫停研究計劃及對捐糞者的呼籲，因為它已經失控」。

Harry Sokol指出，計劃起初只在醫院和學校的醫學院貼出海報，呼籲市民捐出糞便，若糞便樣本獲接納，捐糞者可獲得50歐元，但其後有人拍下照片，在社交網站分享，致消息迅速傳播，而信息的原意亦被扭曲，市民以為只要捐出糞便，院方就會給他們50歐元。

他續說，醫院的熱線電話被「打爆」，電子郵箱亦塞滿民眾的郵件，即使他們切斷熱線電話，市民仍會打醫院的總機電話，有些人甚至親自到醫院排隊捐糞，熱潮一直未停止。他指出，研究人員挑選糞便樣本是有嚴格程序，包括進行一系列血液和糞便測試、深入面談及了解的捐糞者的病史。

他又稱，這是一項非常嚴肅的大規模研究，很多病患等待許久想參與這次研究，不少人對於研究被迫暫停「極為沮喪」。

（海峽時報/環球網/中央社）

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相關字詞﹕法國 巴黎 糞便 捐糞 腸道疾病 編輯推介

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