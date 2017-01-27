調暗太陽對付全球暖化？　哈佛耶魯專家倡大氣層射化學物反射陽光　成本270億 (13:17)

美國哈佛大學及耶魯大學的科學家在《環境研究快報》（Environmental Research Letters）發表研究報告，提出SAI技術。科學家建議利用專門設計的高空飛機、氣球或大型海軍炮，在逾1.9萬米高空向地球平流層下層噴射大量硫酸鹽顆粒，藉此反射陽光。

不過，SAI現時仍是一個構想，尚未開發亦未有適合的飛機，但研究人員估計，15年內即2033年左右可實現SAI技術，成本約為35億美元（約270億港元），每年營運成本為22.5億美元（約170億港元）。

另外，研究人員承認SAI有潛在風險，可能會危害農作物產量，導致乾旱或極端天氣，SAI亦需要南北半球多個國家之間的協調。此項研究報告的建議也沒有解決溫室氣體排放上升的問題，而溫室氣體排放正是導致全球暖化的主因。

芝加哥大學地球物理科學系教授阿徹（David Archer）認為，SAI只是「一個暫時的急救膠布，蓋住一個基本上永遠存在的問題」。洛桑聯邦理工學院的氣候變化經濟學專家台爾曼（Philippe Thalmann）表示，從長遠來看，SAI「成本更高，風險更大」。

（美國有線新聞網絡/每日郵報）

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