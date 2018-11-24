政府報告警示：氣候變化加劇威脅美國　人財皆受損 (10:42)

報告長達1600頁，研究人員稱全球氣候變化已在美國造成影響，例如在過去數年打破了破壞性天氣的紀錄，自2015年以來已耗損近4000億美元；在最壞情況下，氣候變化可在本世紀末損害美國10%國民生產總值（GDP）。報告亦顯示，氣候變化導致的極端天氣，改變空氣質素和糧食食水供應、昆蟲和害蟲傳播新疾病，將威脅美國人的健康和福祉。

《國家氣候評估》是由美國13個聯邦政府機構最頂尖科學家攜手撰寫，可供總統、國家及公眾參考。

曾指全球暖化是一個騙局的美國總統特朗普，周三（21日）晚上在Twitter發文，再次質疑氣候變化的講法。他以感恩節（22日）嚴寒天氣預告為例稱，這次強勁冷鋒可能打破所有紀錄，反問「全球暖化發生什麼事呢？」不過，據《國家氣候評估》的專家表示，天氣不等同氣候，即使整個星球變暖，仍然可能出現寒流。

（今日美國）

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