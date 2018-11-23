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日本多「空屋銀行」　免費或低價租售空屋　圖改善衛生治安 (22:52)

日本人口持續減少，導致空置住宅不斷增加。多個地方政府與組織在網上設立「空屋銀行」，以低價甚至免費租賃或出售空屋，以改善因房屋空置帶來的衛生與治安等問題。

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日本國土交通省統計，截至2013年，日本全國共有820萬間空屋，佔全國房屋總數的13.5%，但之後的空置率增幅將會加大。野村綜合研究所2016年公布的研究亦指出，到2033年，日本的空置住宅將增至2170萬戶，空置率達30.4%，較2013年增加逾倍。

《日本時報》報道，以往日本的空屋大多集中於鄉郊地區，但近年都市近郊或大城市空屋亦開始增加，如東京2013年的住宅空置率為11.1%，料在2033年時會增至逾20%。

不少空置住宅由於乏人管理，堆積垃圾，野草叢生，甚至因排污系統破損發出惡臭，除了影響景觀，亦可能傳播疾病，增加火災機會，以至成為歹徒藏身之所，影響治安。雖然地方政府有權在通知業主一段時間後拆卸空屋，或向未妥善管理物業者徵收懲罰性稅款，但由於確認業權困難，同時拆卸成本高昂、手續繁複，令空屋問題持續。

為活用空間和改善環境問題，不少地方政府與組織陸續開設「空屋銀行」網站擔任橋樑，協助業主招攬租客或買家，重新活用棄置空屋。國土交通省今年4月亦開設涵蓋全國的空屋銀行，提供詳盡物業及周邊環境資料，以助增加各地空屋出租或出售機會。

一般空屋售價由50萬日圓（約3.5萬港元）至2000萬日圓（約140萬港元）不等，視乎所在地區、樓齡和物業狀况而定，部分空屋甚至列明可免費轉讓，買家只須支付稅項及中介費等手續成本。物業網站REthink Tokyo指出，由於不少空屋業主因年邁無力打理物業，或不願為不再居住的住宅支付房產稅，所以都願意讓出住宅。雖然此類廉價或免費空屋大多因老舊需要大幅修繕，但部分地方政府會為翻新工程提供一定補助。

空置住宅只是日本人口問題的冰山一角。日本總務省公布，去年出生人數下跌至94.6萬，為連續第二年少於100萬，亦是自1899年開始統計以來最低。與此同時65歲以上人口增加56.1萬至3515萬，佔整體人口27.7%，死亡人數則達130萬，即整體人口大減近40萬。

（綜合報道）

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