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反槍械徵文比賽得獎　美國13歲女童命喪流彈 (21:22)

美國一名13歲女童桑德拉（Sandra Parks），在兩年前的徵文比賽，以家鄉威斯康辛州密爾沃基 （Milwaukee）為背景，撰寫反暴力及槍械的文章，獲得季軍。惜天意弄人，桑德拉周一（19日）無故被室外流彈擊中，當場證實死亡。

當局指，意外發生在當晚約8時，當時帕克斯在睡房裏看電視，突然街上有人開槍，子彈穿過牆壁並射中她的胸口。她的母親伯尼斯（Bernice Parks）表示，當晚聽到巨響後，已即去看女兒情况，見到女兒竟中槍流血後也立刻報警求助，惟救護員到場後，證實女兒已死亡。她受訪時哽咽道，女兒中槍後仍保持冷靜，沒有哭泣，平靜地去世。

據美國傳媒報道，帕克斯在2016年馬丁路德金徵文比賽獲得季軍。她當年在得獎文章寫道，「在我居住的城市中，每天都聽到各種動盪消息，而小孩是無情槍械的犧牲者…」。2年後，桑德拉卻不幸同樣成為槍械暴力的犧牲者。

警方事後拘捕兩名男子，二人被控非法持有高火力槍械。該區的發言人說，過去兩年有12名學生是兇殺案受害者，桑德拉是今年以來的第7名。

（紐約時報/華盛頓郵報）

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