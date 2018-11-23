【短片】英攝影師分享4年前廣告作品　網民大讚籲老牌連鎖店聘用 (19:08)

其他報道：【D&G涉辱華．短片】兩創辦人拍片普通話說「對不起」 內地網民拒接受：「中國，你賺不起！」

今次引起網民關注的影片，早於2014年拍攝。拍攝影片的菲爾（Phil Beastall）近日在看到殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）為John Lewis拍攝的廣告後，在Facebook重新上傳自己當年的成品，未料大受好評。

這段長約2分半鐘的廣告，一開初便看到男演員每天都在日曆上計算，距離聖誕節有多少天。直至12月25日聖誕節當天，男演員打開箱子，聽着有母親聲音的錄音帶，觀眾其後才發現「母親」已離世，並透過錄音為兒子慶祝聖誕節；不久後鏡頭一轉，觀眾便看到盒中擺着各年份的錄音帶，母親更說道：「就是這樣了，這是我最後一條錄音帶，我希望可以在每一個聖誕節都與你聊天，但是時候說再見了」。

廣告最後以字幕顯示，「愛是一份永恆的禮物，聖誕快樂」。許多網民在該Facebook帖文下留言，大讚廣告感人，更認為John Lewis與其花高成本聘請艾頓莊，倒不如起用菲爾操刀。菲爾近日接受訪問，認為大家喜歡其影片的原因，是因為故事具穿透力，又說：「你不必經常需要高額預算，只要有一個具影響力、可傳達信息的敘述即可」。

（大陽報/每日郵報）

其他報道：三星電子就大批員工病死致歉 每宗最多賠百萬港元

其他報道：【華郵記者命案】誰應負責？ 特朗普：全世界，因為世界是邪惡的