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【短片】英攝影師分享4年前廣告作品　網民大讚籲老牌連鎖店聘用 (19:08)

英國一名來自格洛斯特郡（Gloucester）的攝影師，近日在社交網站Facebook，上傳一段他早於2014年拍攝的聖誕節廣告，意外引起網民關注。該帖文在不足一周便有584萬人次觀看，近14萬人次分享。不少人留言稱廣告感人，令人不禁落淚。該廣告的成本僅為50英鎊（約500港元），有網民直言英國的連鎖老牌百貨店John Lewis，應聘請他拍攝2019年的聖誕節廣告。

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今次引起網民關注的影片，早於2014年拍攝。拍攝影片的菲爾（Phil Beastall）近日在看到殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）為John Lewis拍攝的廣告後，在Facebook重新上傳自己當年的成品，未料大受好評。

這段長約2分半鐘的廣告，一開初便看到男演員每天都在日曆上計算，距離聖誕節有多少天。直至12月25日聖誕節當天，男演員打開箱子，聽着有母親聲音的錄音帶，觀眾其後才發現「母親」已離世，並透過錄音為兒子慶祝聖誕節；不久後鏡頭一轉，觀眾便看到盒中擺着各年份的錄音帶，母親更說道：「就是這樣了，這是我最後一條錄音帶，我希望可以在每一個聖誕節都與你聊天，但是時候說再見了」。

廣告最後以字幕顯示，「愛是一份永恆的禮物，聖誕快樂」。許多網民在該Facebook帖文下留言，大讚廣告感人，更認為John Lewis與其花高成本聘請艾頓莊，倒不如起用菲爾操刀。菲爾近日接受訪問，認為大家喜歡其影片的原因，是因為故事具穿透力，又說：「你不必經常需要高額預算，只要有一個具影響力、可傳達信息的敘述即可」。

（大陽報/每日郵報）

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