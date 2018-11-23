三星電子就大批員工病死致歉　每宗最多賠百萬港元 (16:04)

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三星電子設備解決方案部門代表理事金奇南，今日在員工患病仲裁案落實協議的簽署儀式上鞠躬道歉，承認公司在管控半導體和LCD工廠環境方面有疏忽。

根據賠償方案，自1984年5月17日起在三星電子器興工廠半導體和LCD生產線工作逾一年，並罹患包括16種癌症、一些罕見病及流產的員工，都可以索償；若這些員工的孩子因父母的工作出現先天性疾病，同樣可獲賠償。賠償金額視乎員工工作地點、時間及疾病嚴重程度而定。三星電子表示，希望在2028年或之前完成賠償，公司將出資500億韓圜（約3.46億港元），成立以預防重大工傷事故為目的之基金。

三星電子「半導體廠工人健康與人權守護組織」表示，約240名三星半導體和LCD生產線的員工，患上與工作有關的疾病，其中約80人死亡，死者大部分為年輕員工。在三星電子半導體生產線工作的一名黃姓女工人，2007年死於白血病（血癌），終年僅22歲。三星電子與「半導體廠工人健康與人權守護組織」（簡稱「半導體廠工人組織」），從此展開紛爭。公司今日道歉及公布賠償方案後，紛爭暫告一段落。

（韓聯社/法新社）

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