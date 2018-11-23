【感恩節．短片】特朗普：最感恩自己令美國更強 (08:35)

特朗普周四在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）和家人共度感恩節。他被記者問及今年最感恩是什麼時回應說，「（最感恩是）擁有一個很好的家庭，自己為這個國家帶來巨大改變」，「我為國家做了巨大改變。現在這個國家比我上任時強大多了，強大得你不會相信」。

他又說，「當我會見外國領袖時，他們說他們無法相信美國兩年前與現在實力的差距，（美國）取得了很大進步。」

特朗普回應記者短片鏈結

（新聞周刊）

其他報道：27歲傳教士登印度島遭弓箭射殺 協助登島漁民被捕

其他報道：稱國家「在氣候變化最前線」 瓦努阿圖揚言控化石燃料公司及工業國家

其他報道：如何炮製完美炒飯？ 美國學者：每0.32秒拋一次鑊