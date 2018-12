【感恩節．短片】特朗普：最感恩自己令美國更強 (08:35)

特朗普周四在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)和家人共度感恩節。他被記者問及今年最感恩是什麼時回應說,「(最感恩是)擁有一個很好的家庭,自己為這個國家帶來巨大改變」,「我為國家做了巨大改變。現在這個國家比我上任時強大多了,強大得你不會相信」。

他又說,「當我會見外國領袖時,他們說他們無法相信美國兩年前與現在實力的差距,(美國)取得了很大進步。」

特朗普回應記者短片鏈結

(新聞周刊)

其他報道:27歲傳教士登印度島遭弓箭射殺 協助登島漁民被捕

其他報道:稱國家「在氣候變化最前線」 瓦努阿圖揚言控化石燃料公司及工業國家

其他報道:如何炮製完美炒飯? 美國學者:每0.32秒拋一次鑊

President Trump reveals what he's thankful for this #Thanksgiving: "For having a great family, and for having made a tremendous difference in this country. I've made a tremendous difference in the country." https://t.co/RM5VrVdL6z pic.twitter.com/sDcGee80T2— The Hill (@thehill) 2018年11月22日