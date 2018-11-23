【感恩節．短片】特朗普：最感恩自己令美國更強 (08:35)

周四（22日）是美國感恩節，美國總統特朗普表示，最感恩是擁有一個很好的家庭，以及自己為國家帶來了巨大改變，「現在這個國家比我上任時強大多了」。
特朗普周四在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）和家人共度感恩節。他被記者問及今年最感恩是什麼時回應說，「（最感恩是）擁有一個很好的家庭，自己為這個國家帶來巨大改變」，「我為國家做了巨大改變。現在這個國家比我上任時強大多了，強大得你不會相信」。
他又說，「當我會見外國領袖時，他們說他們無法相信美國兩年前與現在實力的差距，（美國）取得了很大進步。」
（新聞周刊）
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President Trump reveals what he's thankful for this #Thanksgiving: "For having a great family, and for having made a tremendous difference in this country. I've made a tremendous difference in the country." https://t.co/RM5VrVdL6z pic.twitter.com/sDcGee80T2— The Hill (@thehill) 2018年11月22日