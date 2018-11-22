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27歲傳教士登印度島遭弓箭射殺　協助登島漁民被捕 (20:40)

美國一名男子，上周前往印度的北森蒂納爾島（North Sentinel Island），登島後被島上與世隔絕的原始部落用弓箭殺死。印度警方將案件定為謀殺，共拘捕7名協助該美國男子登島的印度漁民。

有基督教組織指，遇害的27歲男子約翰‧艾倫‧周（John Allen Chau）是一名傳教士。協助原住民維權的賈爾斯（Denis Giles）引述漁民稱，艾倫上周六（17日）不理漁民警告危險，堅持登島，其後漁民看到有人向艾倫射箭，他中箭後被帶到島上更深入之處和埋葬。

艾倫的家人周三（21日）在他的Instagram頁面貼文，指艾倫敬愛上帝，對森蒂納爾島民亦只有愛意。家人稱，已原諒殺害艾倫的人，並要求印度當局釋放因協助艾倫登島而被捕者。

北森蒂納爾島面積約52平方公里，屬安達曼—尼科巴群島一部分，位處孟加拉灣和安達曼海交接處。森蒂納爾原住民估計已有3萬年歷史，至今只剩約100人。他們以抗拒外界接觸，強硬擊退外來者而聞名，曾殺死漂至岸邊漁船上的印度漁民。1960年代有人類學家在武裝部隊陪同下，首次接觸和調查島民，但1991年起島民再度斷絕與外界聯絡。

（衛報）

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