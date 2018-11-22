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稱國家「在氣候變化最前線」　瓦努阿圖揚言控化石燃料公司及工業國家 (18:06)

近年愈來愈多人關注全球暖化令海平面上升等問題，曾被稱為「我想住嘅地方」、太平洋島國瓦努阿圖的外長在一個氣候論壇上表示，瓦努阿圖「在氣候變化最前線」，正研究在不同司法管轄區控告化石燃料公司及工業國家，要其為氣候變化負責。

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氣候變化被指帶來更多極端天氣，包括更強的颱風。瓦努阿圖有約28萬人口，分佈於約80個島嶼，愈來愈強勁的風暴可輕易對瓦魯阿圖帶來嚴重破壞，摧毀經濟。瓦努阿圖外長列根瓦努（Ralph Regenvanu）今日在「易受氣候影響脆弱國家論壇」（Climate Vulnerable Forum）一個會議上，斥責石油公司和工業國家使用化石燃料，排放污染物影響環境，「瓦努阿圖在氣候變化最前線，但我們從開發化石燃料所獲的益處卻是最少」。

列根瓦努因此表示，瓦努阿圖政府正從所有渠道，研究在不同司法管轄區，包括根據國際法，令保護氣候的成本回到化石燃料公司，及「明知使用化石燃料對瓦努阿圖構成威脅」的政府等身上。

與瓦努阿圖同為「易受氣候影響脆弱國家論壇」成員的薩摩亞（Samoa），上周六（17日）則代表該論壇18個太平洋島國成員，在亞太經合組織（APEC）領袖峰會上，促請APEC成員國領袖對氣候變化多加關注。

若瓦努阿圖真的提出訴訟，亦非無先例可循。今年6月，美國城市巴爾的摩（Baltimore）入稟控告26間石油和天然氣公司等，指它們「明知地」（knowingly）促成因氣候變化而出現的「災難性後果」。

（路透社）

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