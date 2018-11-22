【炒飯的科學】如何炮製完美炒飯？　美國學者：每0.32秒拋一次鑊 (15:17)

美國佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）流體力學教授David Hu，與其博士學生Hungtang Ko，為研究如何炒出「完美炒飯」，特地拍攝兩名有逾20年經驗的台灣廚師炒飯的手法。專門報道科學類新聞的網站Phys.org指，兩人到該兩名台灣廚師的店內錄影時，食客還以為他們在製作電視節目，從沒想到他們正進行嚴肅的科學研究。

Hu和Ko之後根據拍得的片段分析廚師如何炒飯，發現過程是由兩個動作組成：將鑊前後平移，和上下搖動鐵鑊，兩個動作合起來就是我們平時說的「拋鑊」。

Hu表示，炒飯關鍵在於要讓飯粒短暫離開溫度高達攝氏1200度的鐵鑊以降溫，避免飯被「炒燶」。他與Ko計算後，得出炒飯時要每0.32秒拋一次鑊，其間不能讓鑊離開爐火的結論。

兩人指出，以往人們嘗試製作的炒餸機械人，能透過抖動或旋轉來混合材料，但它們全都無能力拋炒飯粒；是次研究結果讓他倒能創造出「炒飯專用」的數學模型，並以此為基礎造出「炒飯機械人」。英國《每日郵報》報道，需要用鑊煮食的亞洲廚師中，六成受各種肌肉問題困擾，若「炒飯機械人」研發成功，或者可以幫輕人類廚師的工作。

（Phys.org/每日郵報）

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