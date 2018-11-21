國際
下一篇 上一篇

美軍F-35戰機首次舉行「大象漫步」演習　專家指明顯勝中俄新機 (23:07)

美國空軍首次以F-35戰機舉行「大象漫步」演習，密集式安排數十架戰機升空，以展示美軍第五代戰機已有實際作戰能力。有專家認為，演習反映，F-35的實戰能力，明顯優於中國和俄羅斯分別開發的第五代戰機殲-20和蘇-57。

演習周一（19日）於猶他州希爾空軍基地舉行，第388戰機聯隊及第419戰機聯隊派出35架F-35A戰機參與。「大象漫步」（elephant walk）是空軍術語，形容多架軍機起飛前以最小的間距首尾相連滑行，以便最短時間起飛最多架軍機。除了具有戰術價值外，也被視為空軍展示實力的方式。

今次參與的戰機，以每20至40秒的間距在單一跑道上起飛，之後組成不同隊形飛行。空軍發言人稱，演習旨在展示，空軍有能力隨時派遣任何數量的戰機，實行針對地面或空中目標的國防任務。由於安排來自不同戰機隊的軍機同時起飛相當具挑戰性，有助評估維修人員、機師及指揮團隊的能力。

美軍正積極加強空軍部隊的機動性，國防部長馬蒂斯上月下令，明年內80%軍機須準備好隨時執勤，上月首次為美軍執行戰鬥任務的F-35尤受注目。目前美軍擁有91架F-35，國際盟友共有28架，另外22架則售予其他國家。另外美軍亦已訂購逾2000架各型號的F-35，供陸上基地或航母搭載。

雖然中國及俄羅斯均分別致力推動第五代戰機研發，試圖與F-35競爭，但美國新聞網站商業內幕（Business Insider）分析認為，中俄的新一代戰機，仍未足與F-35匹敵。例如中國的殲-20仍未開發出適用的引擎，令飛行表現大打折扣，無法落實超音速巡航。專家估計，目前解放軍只有約20架殲-20，且料屬量產前的測試機，尚未具備戰力。

至於蘇-57目前估計只有12架，亦未選定最終採用的引擎。雖然俄方曾宣稱戰機已在敘利亞執行戰鬥任務，但專家認為該任務無從驗證戰機的戰力。俄國軍方亦暫未有為任何軍團訂購蘇-57。外國專家認為，雖然中俄分別宣布殲-20與蘇-57已形成戰力，但相信只屬公關戰。（CNN/商業內幕）

其他報道：國際刑警組織選出韓國代表任新主席　擊敗俄國大熱

其他報道：美加再爆大腸桿菌疫情　兩地政府籲民眾停食羅馬生菜

其他報道：【罕見意外】客機莫斯科機場起飛　撞死轉機乘客

相關字詞﹕美國空軍 戰機 美軍 f-35 大象漫步 編輯推介

上 / 下一篇新聞

27歲傳教士登印度島遭弓箭射殺　協助登島漁民被捕
27歲傳教士登印度島遭弓箭射殺　協助登島漁民被捕
稱國家「在氣候變化最前線」　瓦努阿圖揚言控化石燃料公司及工業國家
稱國家「在氣候變化最前線」　瓦努阿圖揚言控化石燃料公司及工業國家
【炒飯的科學】如何炮製完美炒飯？　美國學者：每0.32秒拋一次鑊
【炒飯的科學】如何炮製完美炒飯？　美國學者：每0.32秒拋一次鑊
【短片】錯過登機時間　女子闖印尼機場停機坪欲攔下飛機
【短片】錯過登機時間　女子闖印尼機場停機坪欲攔下飛機
紐約布魯克林大橋4車相撞起火　1死6傷
紐約布魯克林大橋4車相撞起火　1死6傷
倫敦空置住宅發現爆炸裝置　無人傷亡
倫敦空置住宅發現爆炸裝置　無人傷亡
國際刑警組織選出韓國代表任新主席　擊敗俄國大熱
國際刑警組織選出韓國代表任新主席　擊敗俄國大熱
【罕見意外】客機莫斯科機場起飛　撞死轉機乘客
【罕見意外】客機莫斯科機場起飛　撞死轉機乘客
【短片】亞裔情侶英國搭火車遭辱罵　白人乘客涉嫌恐嚇被捕
【短片】亞裔情侶英國搭火車遭辱罵　白人乘客涉嫌恐嚇被捕
【圖輯】英女王菲臘親王結婚71周年　英君主中最長婚姻
【圖輯】英女王菲臘親王結婚71周年　英君主中最長婚姻
英核電站泄漏蒸氣　3工人受傷送院　營運商：對公眾無危險
英核電站泄漏蒸氣　3工人受傷送院　營運商：對公眾無危險
【華郵記者命案】特朗普：或永遠不知真相　指抛棄沙特將是「可怕錯誤」
【華郵記者命案】特朗普：或永遠不知真相　指抛棄沙特將是「可怕錯誤」
抹香鯨陳屍印尼　胃藏近6公斤塑膠垃圾
抹香鯨陳屍印尼　胃藏近6公斤塑膠垃圾
阿富汗自殺式炸彈襲擊　至少50死83傷
阿富汗自殺式炸彈襲擊　至少50死83傷
fb和IG故障　香港及台灣等多地受影響
fb和IG故障　香港及台灣等多地受影響
向兒童推廣開心樂園餐違廣告法例？　加國父控麥當勞索償
向兒童推廣開心樂園餐違廣告法例？　加國父控麥當勞索償
巴新士兵警員衝擊國會　追收APEC工作津貼　議員被困部長受襲
巴新士兵警員衝擊國會　追收APEC工作津貼　議員被困部長受襲
韓國限制性罪犯及暴力罪行案底人士　禁任職物流2至20年不等
韓國限制性罪犯及暴力罪行案底人士　禁任職物流2至20年不等
希拉里電郵門翻版？　伊萬卡被指私人電郵處理公務
希拉里電郵門翻版？　伊萬卡被指私人電郵處理公務
英警接報襲擊案泊車民居　收憤怒字條：這是私人停車位！
英警接報襲擊案泊車民居　收憤怒字條：這是私人停車位！
【短片】芝加哥升降機斷纜急墜84層　6人獲救奇蹟無恙
【短片】芝加哥升降機斷纜急墜84層　6人獲救奇蹟無恙
【遊日注意】日本德國麻疹患者突破2000人　疫情為5年來最嚴重
【遊日注意】日本德國麻疹患者突破2000人　疫情為5年來最嚴重
Messenger故障　歐美一度受影響
Messenger故障　歐美一度受影響
【短片】芝加哥醫院爆槍擊案　警民3死　槍手亡
【短片】芝加哥醫院爆槍擊案　警民3死　槍手亡
加拿大中學教歷史掛旭日旗　韓裔學生抗議獲近萬人支持　校方終除旗
加拿大中學教歷史掛旭日旗　韓裔學生抗議獲近萬人支持　校方終除旗