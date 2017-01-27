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巴新士兵警員衝擊國會　追收APEC工作津貼　議員被困部長受襲 (20:55)

巴布亞新幾內亞上周剛主辦亞太經合組織（APEC）領袖峰會，其間動員大批人員加強保安。然而一班士兵和警員疑因事後沒收到在APEC期間工作的津貼，周二（20日）下午攻擊當地國會大樓、破壞汽車等。有議員被困會議室，亦有部長受襲。

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反對派議員伯德（Allan Bird）指他和其他議員當時在會議室內，聽到士兵和警員到大樓破壞，沿路的汽車和入口通道的玻璃遭砸爛，又聽聞有國會保安受襲、數名部長亦可能被打。他稱並不害怕，因為涉事警員及士兵的目標不是反對派議員，主要是針對部長。

有目擊者表示看到數以百計警員和士兵站在大樓前方樓梯，投訴沒收到因應APEC峰會特別工作的350基那（巴布亞新幾內亞貨幣，約830港元）的津貼。目擊者稱國會外圍氣氛緊張，現場有多輛警車和軍車，附近一間酒店暫時關閉，示威者堵塞交通，然後遊行到附近一個體育館。

另一名議員克雷默稱：「我相信是（涉及）長久以來不同的原因，觸發點是有關APEC期間工作的津貼。」他又指警察局長、警察部長和一些警員昨日早上討論過津貼問題，但會議完結後警員就前往國會大樓破壞。他指涉事警員及士兵在大樓外等待政府解決事件。

警方發言人稱除了有心懷不滿的警員和士兵攻擊大樓外，就沒有其他資料可提供。巴新的APEC協調員霍金斯回應稱，有關津貼在普遍大型活動結束後花一周時間處理，而款項已開始發放，保安部隊人員應自行向銀行查詢。

（衛報/法新社）

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