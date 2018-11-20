向兒童推廣開心樂園餐違廣告法例？　加國父控麥當勞索償 (21:05)

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布拉曼特（Antonio Bramante）為此案的首席原告，他表示大約每兩周會帶孩子到麥當勞買附有玩具的開心樂園餐，至今花費數百加元。布拉曼特稱，玩具多數與受歡迎動畫電影有關，孩子會要求再光顧麥當勞，以儲齊整套玩具。他指控麥當勞有違當地規定禁止針對13歲以下兒童賣商業廣告的法例，又指麥當勞在兒童的視線水平展示開心樂園餐附送的玩具。

魁北克禁止向13歲以下兒童賣廣告，但豁免兒童雜誌內的廣告、推廣兒童活動的廣告和店舖櫥窗、展品、容器、包裝和標籤上的廣告。布拉曼特的代表律師楚克蘭（Joey Zukran）質疑，麥當勞的廣告不在上述豁免之列。他設立網頁，呼籲2013年11月15日起在魁北克購買開心樂園餐的人加入訴訟。麥當勞回應稱，深明在魁北克廣告法律下的責任，並質疑這項集體訴訟的理據。

（BBC）

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