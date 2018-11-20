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希拉里電郵門翻版？　伊萬卡被指私人電郵處理公務 (17:05)

美國總統特朗普長女、白宮高級顧問伊萬卡，被揭去年以私人電郵處理公務，可能違反總統檔案法。伊萬卡一方強調，事件與2016年被揭發的美國前國務卿希拉里「電郵門」不同，稱伊萬卡從無刪除任何電郵。白宮暫未有回應事件。

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《華盛頓郵報》報道，伊萬卡去年向白宮幕僚、內閣官員和她的助理，發出數以百計的私人電郵，當中少於100封是討論政府政策及公務。她另以私人電郵傳送過數百個有關其工作日程及旅遊資料的信息。伊萬卡的律師透過發言人發出聲明，證實伊萬卡「被告知規矩前」，有時會使用私人電郵戶口，稱電郵「幾乎全部」都是用作處理家庭事務，當中不涉任何機密資料。

美國無黨派監察組織「American Oversight」披露一些相關電郵，指伊萬卡成為不受薪的白宮高級顧問前，已經以私人電郵聯絡教育部長；她上任後亦曾以私人電郵與財長梅努欽的下屬溝通。

美國總統檔案法規定，所有白宮公務溝通的紀錄都必須保留。伊萬卡律師的發言人強調，伊萬卡的電郵內容從沒有機密資料，她亦從無刪除任何電郵，事件與前國務卿希拉里的「電郵門」不同。

2015年，希拉里被揭發在任國務卿時曾以私人電郵處理公務。她起初指當中不涉機密，但聯邦調查局（FBI）調查後指出，110封希拉里私人電郵內含機密資料，當中更包括「最高機密」（top secret）。2016年總統選戰中，民主黨候選人希拉里曾遭對手特朗普以「電郵門」攻擊，一些特朗普的支持者至今仍因此事要求當局將希拉里「關起來」（lock her up）。

（華盛頓郵報/CNN）

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相關字詞﹕伊萬卡 電郵門 特朗普 希拉里 私人電郵 白宮 編輯推介

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