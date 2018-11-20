希拉里電郵門翻版？　伊萬卡被指私人電郵處理公務 (17:05)

其他報道：【短片】芝加哥升降機斷纜急墜84層 6人獲救奇蹟無恙

《華盛頓郵報》報道，伊萬卡去年向白宮幕僚、內閣官員和她的助理，發出數以百計的私人電郵，當中少於100封是討論政府政策及公務。她另以私人電郵傳送過數百個有關其工作日程及旅遊資料的信息。伊萬卡的律師透過發言人發出聲明，證實伊萬卡「被告知規矩前」，有時會使用私人電郵戶口，稱電郵「幾乎全部」都是用作處理家庭事務，當中不涉任何機密資料。

美國無黨派監察組織「American Oversight」披露一些相關電郵，指伊萬卡成為不受薪的白宮高級顧問前，已經以私人電郵聯絡教育部長；她上任後亦曾以私人電郵與財長梅努欽的下屬溝通。

美國總統檔案法規定，所有白宮公務溝通的紀錄都必須保留。伊萬卡律師的發言人強調，伊萬卡的電郵內容從沒有機密資料，她亦從無刪除任何電郵，事件與前國務卿希拉里的「電郵門」不同。

2015年，希拉里被揭發在任國務卿時曾以私人電郵處理公務。她起初指當中不涉機密，但聯邦調查局（FBI）調查後指出，110封希拉里私人電郵內含機密資料，當中更包括「最高機密」（top secret）。2016年總統選戰中，民主黨候選人希拉里曾遭對手特朗普以「電郵門」攻擊，一些特朗普的支持者至今仍因此事要求當局將希拉里「關起來」（lock her up）。

（華盛頓郵報/CNN）

其他報道：英警接報襲擊案泊車民居 收憤怒字條：這是私人停車位！

其他報道：模糊受訪者乳溝 BBC：免冒犯保守觀眾