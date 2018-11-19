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兒童花生過敏有望可治療　科學家冀新療法明年獲批應用 (22:52)

花生過敏可帶來嚴重後果，並足以致命，歐美科學家發表報告，指他們已成功發明出為兒童治療花生過敏的方法，希望明年中獲相關的監督機構批准應用，這將是首個治療兒童花生過敏的療法。

花生過敏於20世紀90年代開始出現，現時英國有10萬名兒童患此症，相當於2%。在美國，有超過150萬名兒童受此困擾，佔總數近2.5%，而發病個案自2010年以來增加了21%。花生過敏可帶來嚴重後果，甚至致命。英國蘭開夏郡一名15歲女生本月初進食餐應內含有花生蛋白的食物，導致哮喘病發死亡，餐廳東主被判囚。

今次這項名為「AR101」藥物的研究中，歐美學者安排了10個國家496名4至17歲兒童參與，372人獲安排接受實際測試，124人則服用安慰劑作比對。他們剛開始時攝取非常低劑量的花生蛋白，然後每兩個星期分量增加，為期最少20個星期；接著在家每日繼續攝取花生蛋白，為期12個月。

大部分兒童在開始測試時，攝取不多於100毫克花生蛋白就會有過敏反應，而1粒美國花生仁約含300毫克花生蛋白，較小的英國花生仁則每粒有約160毫克。經過12個月測試後，約三分二兒童能夠攝取最少600毫克花生蛋白，即約兩粒美國花生仁的分量，他們最多只有較溫和的過敏反應；至於服用安慰劑的兒童只有4%人有此承受水平。整體受測試兒童可接受的花生蛋白分量中位數是1000毫克，相當於超過3粒花生仁。研究對象亦包括一些成年人，但結果發現藥物對他們沒明顯效果。

花生敏感有望得到治療，但治療開支或成另一個問題。對於被指用作治療的花生蛋白只是平價物料，但收費可能遠高於成本，研究作者之一、華盛頓州大學教授蒂萊斯（Stephen Tilles）稱：「那些是藥劑級別的治療產品，不是市面你可以買到的花生粉。那是美國食品及藥物管理局（FDA）會滿意的級數。」他表示，新療法不會像生物治療那樣要花數以萬計美元，而價格約相等於創新醫學療法。

研究員相信，有過敏問題的兒童終身都要繼續攝取花生蛋白，以確保過敏問題不會再出現。學者期望明年中有望獲監管機構批准推出一種膠囊藥物，讓有過敏的兒童進食時將內裏的藥粉灑在食物上。研究周日（18日）已在《新英格蘭醫學雜誌》的網頁上刊登。

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