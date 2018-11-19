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英國政府倡兩年制大學　料可減少兩成學費 (22:12)

英國大學大臣吉瑪（Sam Gyimah）表示，政府考慮開辦兩年制的大學學士學位課程，將三年課程濃縮至兩年內完成，每年學費會有所上調，但整體仍減少20%。

政府推出兩年制大學課程計劃，目的是吸引在職或有家庭負擔的人士，而為期45周的教學時間，不但可讓學生減少學貸借款，並且減低生活費支出，而政府亦可減少學貸支出。現時英格蘭地區的大學的學費每年為9250英鎊（約9.3萬港元），三年便要27750英鎊（約28萬港元）。若課程濃縮至兩年，每年學費將增至11000英鎊（約11萬港元），但整體仍可節省約5750英鎊（約5.8萬港元）。

政府去年提出計劃，但由於計劃需要增加每年學費，須得到議會審批。教育部表示，如果獲得批准，新課程可以從明年開始運作。吉瑪表示，兩年制學位可讓成年學生（mature student）有接受高等教育的機會，並鼓勵學校提供更多元選擇，滿足學生需要。現時英國亦有提供兩年制的大學，白金漢大學（The University of Buckingham）校長表示，兩年制的大學是更合乎成本效益，但承認三年制的大學，難以重整課程架構。

（英國廣播公司）

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