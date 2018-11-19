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印度首設大象醫院　佔地1.2萬呎　救治傷病老大象 (20:14)

動物生病要接受獸醫診治，但再專業的獸醫，要在一般診所治理體型龐大的大象也非易事。印度首間專為大象而設的醫院上周五（16日）開幕，佔地超過1.2萬平方呎，且配備先進醫療設備，可治理受傷、患病或年老的大象。設立大象醫院的機構表示，希望透過醫院強調大象的福利與其他動物同樣重要。

大象醫院由野生動物保護機構「Wildlife SOS」設立，位於印度北方邦馬圖拉（Mathura），附近是住有22隻大象的Wildlife SOS大象保育及照顧中心。大象醫院配備無線數碼X光、熱成像、超聲波等儀器，亦有鎮靜所需的儀器及隔離設施；Wildlife SOS亦會舉辦訓練課程，傳授照顧及人道管理大象的知識等。

政府數據顯示，印度大象數目在5年間減少近3000隻，由2012年的約3萬隻，跌至去年只有27,312隻。有動物權益分子指出，大象在印度被視為神聖的動物，但當地不少大象被未經訓練的馴象師虐待，又有人偷獵或毒害，也不時有大象遇到火車意外。Wildlife SOS表示，牠們因長期受虐而發展出膿腫等健康問題。機構希望透過設立大象醫院，向外界強調大象與其他動物一樣，都需要同等的福利措施。

（路透社/India Today/BBC）

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