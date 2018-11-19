【遊日注意】感染德國麻疹人數逾1800人　料疫情持續恐影響東京奧運 (18:06)

日本國立感染症研究所提出最新數據，德國麻疹在7月23日至7月29日當周開始重新流行，當時疫情主要集中在千葉、東京等5個都縣，感染人數為19人。然而到10月29日至11月4日，單周感染地區已經擴大至26個都道府縣，感染人數高達154人，目前累積總人數已經達到1884人，感染人數恐怕突破5年前2000人的紀錄。

日本專家認為，德國麻疹疫情短期內無法受控，呼籲民眾盡早接種疫苗，特別是國內39歲至56歲的男性，以及56歲以上的民眾，由於未接種過疫苗，屬高風險群組，最好把握時間提前接種。美國疾病控制和預防中心（CDC）早在上月22日發出第二級旅遊警示，提醒無接種疫苗或抗體的孕婦避免前往日本。

根據本港衛生防議中心的資料，德國麻疹由風疹病毒所引起，患者常見的徵狀包括全身出疹、發燒、頭痛、不適、淋巴結脹大、上呼吸道症狀及結膜炎。出疹情況通常維持約3天，但有些患者可能沒有這個病徵。至於關節痛或關節炎較常出現於染上風疹的成年女性。風疹可令成長中的胎兒出現異常情況，孕婦如果在懷孕首3個月感染風疹，所誕下的嬰兒可能會患上先天性風疹綜合症，導致失聰、眼部缺陷、心臟畸形及智力發展遲緩。

（共同社/本港衛生防護中心）

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