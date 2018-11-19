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乘客機上要求換窗口位　幽默空姐創意解決 (15:41)

飛機上總是有不少奇特乘客出現，日前一名日本網友在twitter分享搭飛機時遇到的奇事，指旁邊的男乘客向空姐提出無理要求，然而空姐創意的解決方式，讓不少人大讚其幽默「有智慧」。

該名網民發帖指，在本月5日乘搭飛機時，旁邊的男乘客趁空中服務員來詢問飲品需求時，要求換一個靠窗的座位，空姐回答會「盡力滿足」。不料該空姐回來時，手中拿着一張A4大小紙張，親手繪畫一扇窗給該乘客，並貼在他的座位附近，而「窗外」更有白雲和大海。

從照片所見，該乘客已經睡着，雖然無法知道他的反應，但不少網民大讚空中服務員的解決方法「有智慧」、「很有趣」，笑言男乘客「能有如此獨特的景色，真是太幸運」，亦有人好奇是哪間航空公司，能提供如此「溫柔、特別」的服務。

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