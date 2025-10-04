明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

網絡熱話 | 李小加「補償農民」論引內地輿論熱議  有讚敢言  有抨挑撥離間 (18:28)

香港交易所前行政總裁李小加10月2日在新加坡一場論壇表示，中國過去的經濟發展虧欠了數億農民，產生的財富中估計有一半由國家掌握，應該用來合理補償農民。

《聯合早報》報道，李小加在米爾肯研究院亞洲峰會《中國展望：解讀新的投資敘事》對話會上說，中國能在過去數十年取得巨大成功，關鍵在於土地、勞動力、環境、儲戶權益四方面的「損失分配」（allocation of losses）能力。中國給農民極低的土地補償，實現了城市化和工業化；同時，數億農民工投身城市建設，拿到的微薄薪酬只是他們應得收入的一小部分。他說，這兩者再加上巨大的環境破壞和對儲戶資金流動性的限制，都是他國無法企及的條件。

李小加指出，基於個人推測，過去30到40年中國經濟創造的財富約50%可能仍由國家掌控，另有20%可能歸屬城市人口，而約10%或涉及官僚體系中的不透明部分或腐敗部分。中國80%人口可能僅分享到20%的財富，因此國家資源再分配的方式將成為未來焦點。國家掌握50%財富，應投入資金幫助民工的住房、教育、醫療保障。

李小加有關中國財富分佈、「補償農民」等論調，連日引起中國內地輿論熱議。在新浪微博，網民大部分表示支持其說法，紛稱李小加「把真相展現給世界」、「是好人，是看到問題的人」、「至少還保留着一位石油工人的本色」、「明白人，看得通透」，還有人指「第一次聽到有精英敢直白地說出真話」。

博主李微敖評論李小加的言論稱，「只有愈來愈多有一定話語權和影響力的人，主動為中國大陸億萬農民群體的切身利益鼓與呼，才有可能更好地幫助我們的國家，促進社會的公平與公正——這是中國未來的希望所在」。 ​

不過，也有部分網民質疑李小加的發言，直指「又想方設法分公共財富」。微博帳號「中華歷史教育研究」寫道：「李小加的言論是十分陰險的挑撥離間。」

現年64歲的李小加出生在北京，成長在甘肅，曾是渤海油田石油工人。

公開資料顯示，李小加上世紀80年代曾任職英文《中國日報》記者，1986年赴美留學，獲哥倫比亞大學法學博士學位後在紐約的律師事務所執業。2010年擔任香港交易所集團行政總裁前，李小加曾為美林證券中國區總裁、摩根大通中國區主席。

李小加2020年離開港交所後，次年和張高波共同創辦滴灌通（Micro Connect）並擔任董事長。

滴灌通總部位於香港，是專注於連接全球資本與中國小微企業的金融科技交易所集團，投資主要覆蓋零售、餐飲、服務及文體四大行業。（綜合報道）

相關字詞﹕網絡熱話 李小加 補償農民 財富分配 編輯推介

上 / 下一篇新聞