網絡熱話 | 李小加「補償農民」論引內地輿論熱議  有讚敢言  有抨挑撥離間 (18:28)

《聯合早報》報道，李小加在米爾肯研究院亞洲峰會《中國展望：解讀新的投資敘事》對話會上說，中國能在過去數十年取得巨大成功，關鍵在於土地、勞動力、環境、儲戶權益四方面的「損失分配」（allocation of losses）能力。中國給農民極低的土地補償，實現了城市化和工業化；同時，數億農民工投身城市建設，拿到的微薄薪酬只是他們應得收入的一小部分。他說，這兩者再加上巨大的環境破壞和對儲戶資金流動性的限制，都是他國無法企及的條件。

李小加指出，基於個人推測，過去30到40年中國經濟創造的財富約50%可能仍由國家掌控，另有20%可能歸屬城市人口，而約10%或涉及官僚體系中的不透明部分或腐敗部分。中國80%人口可能僅分享到20%的財富，因此國家資源再分配的方式將成為未來焦點。國家掌握50%財富，應投入資金幫助民工的住房、教育、醫療保障。

李小加有關中國財富分佈、「補償農民」等論調，連日引起中國內地輿論熱議。在新浪微博，網民大部分表示支持其說法，紛稱李小加「把真相展現給世界」、「是好人，是看到問題的人」、「至少還保留着一位石油工人的本色」、「明白人，看得通透」，還有人指「第一次聽到有精英敢直白地說出真話」。

博主李微敖評論李小加的言論稱，「只有愈來愈多有一定話語權和影響力的人，主動為中國大陸億萬農民群體的切身利益鼓與呼，才有可能更好地幫助我們的國家，促進社會的公平與公正——這是中國未來的希望所在」。 ​

不過，也有部分網民質疑李小加的發言，直指「又想方設法分公共財富」。微博帳號「中華歷史教育研究」寫道：「李小加的言論是十分陰險的挑撥離間。」

現年64歲的李小加出生在北京，成長在甘肅，曾是渤海油田石油工人。

公開資料顯示，李小加上世紀80年代曾任職英文《中國日報》記者，1986年赴美留學，獲哥倫比亞大學法學博士學位後在紐約的律師事務所執業。2010年擔任香港交易所集團行政總裁前，李小加曾為美林證券中國區總裁、摩根大通中國區主席。

李小加2020年離開港交所後，次年和張高波共同創辦滴灌通（Micro Connect）並擔任董事長。

滴灌通總部位於香港，是專注於連接全球資本與中國小微企業的金融科技交易所集團，投資主要覆蓋零售、餐飲、服務及文體四大行業。（綜合報道）