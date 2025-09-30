國慶76周年招待會舉行  習近平：支持港澳更好發展經濟、改善民生 (22:57)

國務院總理李強主持招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會。

習近平指出，前不久隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量。

習近平強調，今年以來，面對複雜形勢，我們進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，着力保障和改善民生，縱深推進全面從嚴治黨，黨和國家各項事業取得新進展新成效。下個月，我們黨將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議；要緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

習近平指出，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟、改善民生；要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

習近平強調，面對百年變局加速演進的國際形勢，我們要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，同各國攜手構建人類命運共同體。（新華社）