遼寧省委書記換人  江蘇省長許昆林接替郝鵬 (17:01)

現年60歲的許昆林是福建永春人，早年長期國家發改委工作，曾任國家發改委價格監督檢查司司長、價格監督檢查與反壟斷局局長、價格司司長、固定資產投資司司長。2017年3月，許昆林「空降」上海擔任副市長，2020年9月調任江蘇省委常委兼蘇州市委書記，次年升任江蘇省委副書記、代省長，2022年1月真除，至此番升任遼寧省委書記。

郝鵬是陝西鳳翔人，已屆65歲正部級退休年齡，他早期在中航工業任職，曾任中航工業蘭州飛控儀器總廠廠長，1999年調任甘肅省經貿委副主任，次年改任蘭州副市長。

2003年11月郝鵬進藏10年，歷任西藏自治區政府副主席、常務副主席、黨委副書記兼政法委書記等職。2013年郝鵬再度跨省，擔任青海省長。2016年底上京，擔任國資委黨委書記，2019年擔任國資委主任，至2022年11月出任遼寧省委書記。

江蘇省委9月30日決定，江蘇省委副書記、蘇州市委書記劉小濤擔任江蘇省政府黨組書記。按慣例，劉小濤將接任江蘇省長。

1970年出生的劉小濤是廣東興寧人，早期在廣東履職，曾任汕頭市長、潮州市委書記、廣東省政府秘書長，2020年調任浙江副省長，之後歷任溫州市委書記、蘇州市委書記等職，今年5月升任江蘇省委副書記兼蘇州市委書記。（綜合報道）