明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

緬北電騙 | 明家犯罪集團11人被判死刑  涉案百億殺害14人 (17:42)

浙江省溫州市中級法院9月29日一審宣判緬北明家犯罪集團案。法院對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告人判處死刑；對楊正喜、傅成志等5名被告人判處死刑、緩期2年執行；對羅建章、邱智等11名被告人判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等12名被告人判處5年至24年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

法院審理查明：2015年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍等其他家族成員和周衛昌等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依託明家家族掌控的武裝力量，在果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，伙同以「金主」為首要分子的犯罪集團實施電信網絡詐騙、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭、詐資金100餘億元人民幣。

明家犯罪集團伙同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，殺害、傷害試圖逃跑或不服從管理的涉詐人員，造成10人死亡、2人受傷；2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團伙同巫鴻明等人組織轉移、藏匿涉詐人員過程中，明家武裝人員開槍射擊，又造成4人死亡、4人受傷。

法院認為，被告明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等14項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。（新華社）

相關字詞﹕緬甸電騙 明家犯罪集團 宣判 編輯推介

上 / 下一篇新聞