即時兩岸

清華大學教職員勾連校外黑導組團入校參觀　非法牟利被拘留 (14:26)

清華大學今（29日）在國慶中秋長假前發布「嚴禁違規報備、違規載客入校」的警示通報，披露4宗校內人員違規報備、違規載客入校案件，校方指部分人員參與「黑導」「黃牛」活動牟利，嚴重擾亂校園秩序、影響校園安全被處罰拘留。

清華披露的案例一指出，一名教職工與校外黑導勾連，通過違規報備方式組織團隊入校參觀並非法牟利，涉案金額大，被公安機關依法行政拘留10日，該教職工被解聘處理。

第二宗案例指出，一名教職工在網上發布招攬遊客信息，其家屬通過校內有證車輛搭載遊客入校並非法牟利，涉案人數多，其本人及家屬均被行政拘留7日，目前其校園車證及家屬入校權限被取消。

第三宗案例，是一名學生在匿名交流平台聯繫發帖人及自稱研學機構工作人員的黑中介，為20多名校外人員違規報備入校並牟利，該學生還通過平台招募下線，組織其他同學共同為校外人員報備入校並支付報酬。因牟利數額大，被公安機關依法予以行政處罰。

最後一宗是前大三學生受同學、好友等校外人員請托，為10多名校外人員違規報備入校並牟利，後被查處。該學生受到警告處分，在處分解除前取消獎學金、榮譽稱號、免試推薦研究生等的申請資格。該學生因此無法申請免試推薦研究生。

清華大學表示，國慶節、中秋節假期臨近，校園參觀將迎來高峰時期，校門將加強入校人員、車輛查驗，並對持有校園車證的車輛及車上人員進行抽檢，提醒遊客請配合工作人員查驗；同時表明校方不向任何機構或個人收取參觀費用，請切勿輕信「黑導」「黃牛」，以免造成財產損失。（清華大學保衛處微信公眾號「平安清華」）

