即時兩岸

2025廣東民企百強出爐　華為營業額逾8600億人民幣居榜首 (13:51)

「2025廣東省民營企業100強」榜單今（29日）在廣州發布，華為居榜首，比亞迪和騰訊分列第二位和第三位，這3家民營企業2024年營業收入均超過6600億元（人民幣，下同，約7198 億港元）。

廣東省工商業聯合會2025年開展廣東省上規模民營企業調研排序，由企業自願申報並以2024年企業營業收入為基本標準，以企業會計年表為依據，經有關部門審核排序，產生「2025廣東省民營企業100強」、「2025廣東省製造業民營企業100強」，以及「2025廣東省服務業民營企業50強」三個榜單。

「2025廣東省民營企業100強」入圍門檻為123.32億元，其中，2024年營業收入超過4000億元的企業有4家，超1000億元的有12家，超200億元的有66家。華為以8620.72億元的營業收入位居榜首，比亞迪、騰訊分別為7771.02億元、6602.57億元。

從地區分佈看，深圳、廣州和佛山入圍企業數量位居前三，共佔百強民營企業總數近八成。其中，深圳進入榜單的企業數量達40家，廣州有22家企業入圍，佛山有16家企業入圍。
  
根據榜單，「2025廣東省製造業民營企業100強」入圍門檻達到56.8億元，其中，2024年營業收入超千億元的企業有7家，超200億元的有43家。「2025廣東省服務業民營企業50強」入圍門檻為71.9億元，其中，2024年營業收入超千億元的企業有4家，超200億元的有21家。（中新社）
 

相關字詞﹕廣東 民企 華為 比亞迪 騰訊 編輯推介

