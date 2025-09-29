明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

華南理工大學校內車禍 肇事者疑為老師 撞斃大一新生 (00:02)

9月27日晚，華南理工大學廣州大學城校區發生一起交通事故，造成一名剛入學的大一新生死亡。有多名知情學生指，肇事者為校內老師。

9月28日，廣州市公安局番禺分局發布警情通報：9月27日21時40分，在小谷圍街道中環東路附近某生活小區內部道路，有一輛小車撞到2名行人。接報後，警方迅速派員到場處置，控制肇事司機金×，協助120醫務人員搶救傷員（其中1人經搶救無效死亡，另1人經送醫治療已出院）。目前，司機金×排除酒駕、毒駕嫌疑，案件正在進一步調查中。

目擊者稱，事故中有人被轎車撞倒。「好多學生去看了，大家都很緊張。光線很昏暗，我在外圍遠遠看不太清楚，好像看到了被撞者的一隻手。」隨後有學生報警，學校工作人員和民警趕到處理。多名自稱該校學生的網民發帖稱，開車的是學校一名老師，事故造成學校兩名學生一死一傷。

華南理工大學一知情學生介紹，該事故發生華南理工大學大學城校區D4教師宿舍和C3學生宿舍中間路段，這條路平時車很少，造成華南理工大學2025級電氣類專業女生陸×死亡，另有一名舞蹈學專業的學生受傷，肇事司機是華南理工大學藝術學院教師金×。

現場照片顯示，一輛小轎車撞上路邊的垃圾桶。該知情學生表示，其和死者陸×是華工25級電氣五班的同學，他們剛進入大學20天左右，是大一新生。此前，陸×通過競選當上了班長，競選時給其留下了很深的印象。

該學生還透露，陸×是廣西人，性格很好，開朗大方。事發當天，即9月27日，是陸×的18歲生日，陸×過完生日不久就遇到了車禍。事發地點在校園內一處垃圾站附近，就是平時大家扔垃圾的地方，這里距離陸×的宿舍很近，大概100米。

（廣州番禺公安、極目新聞、澎湃新聞）

相關字詞﹕編輯推介 華南理工大學 廣州 車禍 死者

上 / 下一篇新聞