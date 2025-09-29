華南理工大學校內車禍 肇事者疑為老師 撞斃大一新生 (00:02)

9月28日，廣州市公安局番禺分局發布警情通報：9月27日21時40分，在小谷圍街道中環東路附近某生活小區內部道路，有一輛小車撞到2名行人。接報後，警方迅速派員到場處置，控制肇事司機金×，協助120醫務人員搶救傷員（其中1人經搶救無效死亡，另1人經送醫治療已出院）。目前，司機金×排除酒駕、毒駕嫌疑，案件正在進一步調查中。

目擊者稱，事故中有人被轎車撞倒。「好多學生去看了，大家都很緊張。光線很昏暗，我在外圍遠遠看不太清楚，好像看到了被撞者的一隻手。」隨後有學生報警，學校工作人員和民警趕到處理。多名自稱該校學生的網民發帖稱，開車的是學校一名老師，事故造成學校兩名學生一死一傷。

華南理工大學一知情學生介紹，該事故發生華南理工大學大學城校區D4教師宿舍和C3學生宿舍中間路段，這條路平時車很少，造成華南理工大學2025級電氣類專業女生陸×死亡，另有一名舞蹈學專業的學生受傷，肇事司機是華南理工大學藝術學院教師金×。

現場照片顯示，一輛小轎車撞上路邊的垃圾桶。該知情學生表示，其和死者陸×是華工25級電氣五班的同學，他們剛進入大學20天左右，是大一新生。此前，陸×通過競選當上了班長，競選時給其留下了很深的印象。

該學生還透露，陸×是廣西人，性格很好，開朗大方。事發當天，即9月27日，是陸×的18歲生日，陸×過完生日不久就遇到了車禍。事發地點在校園內一處垃圾站附近，就是平時大家扔垃圾的地方，這里距離陸×的宿舍很近，大概100米。

（廣州番禺公安、極目新聞、澎湃新聞）