即時兩岸

同朝外相崔善姬會談  王毅：加強戰略溝通 (22:12)

今天（28日），中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅表示，本月初，習近平總書記同金正恩總書記舉行歷史性會晤並達成重要共識，為中朝關係發展指明了方向，規劃了藍圖；「我們的職責就是貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，密切交往合作，更好增進兩國人民福祉，共同促進地區和平與發展。」

王毅介紹了中國國內形勢，表示中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中朝同為共產黨領導的社會主義國家，有着共同理想信念和奮鬥目標。雙方可加強治國理政經驗交流，助力各自社會主義事業發展。

王毅說，當前國際形勢變亂交織，強權霸凌行徑危害深重。中方讚賞朝方堅定支持中方核心利益和重大關切，支持習近平總書記提出的構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，願同朝方在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益和國際公平正義。

崔善姬表示，兩黨兩國最高領導人舉行的歷史性會晤，為雙方深化以社會主義為核心的朝中關係提供了戰略引領和強勁動力。不斷深化和發展朝中關係是朝方的堅定立場。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作，推動朝中關係向新的更高水平發展。 

（外交部網站）

相關字詞﹕中朝關係 王毅 崔善姬 戰略溝通

