中國古巴建交65周年｜習近平古巴國家主席互致賀電 (10:40)

習近平指出，65年前古巴在西半球國家中率先同新中國建交，開啟中古關係新篇章。65年來中古關係持續深入發展，成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。近年來，二人保持密切聯繫，引領兩黨兩國關係達到新高度。不久前，迪亞斯-卡內爾赴華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，二人再次會晤，就構建更加緊密的中古命運共同體達成重要共識。

迪亞斯-卡內爾同古巴革命領導人勞爾大將聯名致賀電表示，60多年來，古中關係經歷時間考驗持續發展。雙方政治互信深厚，社會主義建設經驗交流密切，傳統兄弟情誼和友好合作關係不斷鞏固。古方堅定恪守一個中國原則，反對外部勢力干涉中國內政，願堅定不移推動古中命運共同體建設，反對霸權主義。（新華社）