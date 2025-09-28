中國古巴建交65周年｜習近平古巴國家主席互致賀電 (10:40)

【10:40更新】中國國家主席習近平與古巴國家主席迪亞斯-卡內爾就中國古巴建交65周年互致賀電。習近平強調，高度重視中古關係發展，願同迪亞斯-卡內爾一道努力，以兩國建交65周年為新起點，賡續傳統友誼，深化高水平政治互信，系統推進發展合作，加強全方位戰略協作，共同維護國際公平正義，推動中古命運共同體建設不斷取得新成果。
習近平指出，65年前古巴在西半球國家中率先同新中國建交，開啟中古關係新篇章。65年來中古關係持續深入發展，成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。近年來，二人保持密切聯繫，引領兩黨兩國關係達到新高度。不久前，迪亞斯-卡內爾赴華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，二人再次會晤，就構建更加緊密的中古命運共同體達成重要共識。
迪亞斯-卡內爾同古巴革命領導人勞爾大將聯名致賀電表示，60多年來，古中關係經歷時間考驗持續發展。雙方政治互信深厚，社會主義建設經驗交流密切，傳統兄弟情誼和友好合作關係不斷鞏固。古方堅定恪守一個中國原則，反對外部勢力干涉中國內政，願堅定不移推動古中命運共同體建設，反對霸權主義。（新華社）
相關字詞﹕中國古巴建交 中國古巴建交65周年 中古建交65周年