即時兩岸

特朗普簽署行政命令　批准TikTok出售在美業務協議　美資擁最少8成股權 (10:02)

美國總統特朗普周四（25日）簽署行政命令，批准TikTok出售在美業務框架協議，即能夠讓TikTok繼續在美國營運的提案。特朗普又表示，已跟中國國家主席習近平討論過，對方同意推進計劃。

特朗普簽署行政命令，宣布相關框架協議符合2024年要求字節跳動剝離其控制權的「不賣就禁」法。行政命令指出，根據這項框架協議，TikTok在美業務將由一間新成立的合資企業營運，這間企業設於美國，由美國人持有並控制多數股權，字節跳動及其附屬公司將持有不到20%的股權，其餘股份則由特定投資人持有。這間企業將由新成立的董事會管理，並會遵守能保護美國民眾數據及國安的規定。

美國副總統萬斯表示，這間新成立的公司估值約為140億美元（約1089億港元）。萬斯又表示，中方方面存在一些阻力，但美方的目標是希望TikTok繼續在美國營運，同時也要確保依法保護美國人的數據隱私。

特朗普表示，他跟中國國家主席習近平談過，「我們很好的交談，我跟他說正做什麼，他說那就繼續。」特朗普又表示，今次提出方案是將容許1億7000萬美國人繼續使用TikTok，同時保護美國國家安全。

中國駐華盛頓大使館和TikTok對特朗普的行動未有發表評論。（路透社/法新社/中央社）

