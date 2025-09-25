北京最大「城市綠肺」溫榆河公園9·29全面開放 (14:36)

溫榆河公園總面積約30平方公里，是超大型城市綠色空間，已成為北京城區規模最大和類型最豐富的自然帶。隨着二期工程的順利完工，公園整體規劃的30平方公里已全面建成。

公園內約9平方公里（佔總面積30%）的區域採用留野、再野化、荒野化的管理理念，致力於生物多樣性的恢復與保護。截至目前，公園內記錄到的動植物物種已超過880種，5年內新增超過200種。國家二級保護植物野大豆、北京市重點保護野生動物北方狹口蛙等在此安家落戶。國家一級保護動物如黃胸鵐、大鴇、東方白鸛、中華秋沙鴨等「稀客」頻頻到訪。

溫榆河公園還實現「平急兩用」：平日是市民遊客享受自然美景的樂園；遇到常規降雨時，公園變身為城區東北部的「大海綿」，積蓄雨水，並有效補充綠化和市政用水，每年可節約用水400萬立方米。溫榆河公園二期亦成為北京城區最大的蓄滯洪區，其蓄滯洪量高達1200萬立方米。

園內規劃建設了森林步道、觀鳥濕地、露營地，以及供草坪音樂節、創意市集，馬拉松、單車、網球、馬術等體育賽事用地，還有寓教於樂的科普教育、文化展覽。（北京青年報）