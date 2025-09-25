明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

北京最大「城市綠肺」溫榆河公園9·29全面開放 (14:36)

北京市水務局通報，北京最大的「城市綠肺」溫榆河公園全面建成，新落成的二期將於9月29日全面對外開放，屆時市民可直接前往免費遊園，毋須預約。

溫榆河公園總面積約30平方公里，是超大型城市綠色空間，已成為北京城區規模最大和類型最豐富的自然帶。隨着二期工程的順利完工，公園整體規劃的30平方公里已全面建成。

公園內約9平方公里（佔總面積30%）的區域採用留野、再野化、荒野化的管理理念，致力於生物多樣性的恢復與保護。截至目前，公園內記錄到的動植物物種已超過880種，5年內新增超過200種。國家二級保護植物野大豆、北京市重點保護野生動物北方狹口蛙等在此安家落戶。國家一級保護動物如黃胸鵐、大鴇、東方白鸛、中華秋沙鴨等「稀客」頻頻到訪。

溫榆河公園還實現「平急兩用」：平日是市民遊客享受自然美景的樂園；遇到常規降雨時，公園變身為城區東北部的「大海綿」，積蓄雨水，並有效補充綠化和市政用水，每年可節約用水400萬立方米。溫榆河公園二期亦成為北京城區最大的蓄滯洪區，其蓄滯洪量高達1200萬立方米。

園內規劃建設了森林步道、觀鳥濕地、露營地，以及供草坪音樂節、創意市集，馬拉松、單車、網球、馬術等體育賽事用地，還有寓教於樂的科普教育、文化展覽。（北京青年報）

相關字詞﹕北京 城市綠肺 溫榆河公園 編輯推介

上 / 下一篇新聞