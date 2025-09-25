李強晤馮德萊恩　冀中歐穩定發展　避免經貿問題泛政治化 (08:39)

李強指出，過去50年，中歐關係歷經國際風雲變幻考驗，總體保持健康穩定發展，很重要的原因是雙方始終保持良好溝通交流，在理解、信任的基礎上，積極尋找化解矛盾分歧的辦法。希望歐方同中方一道拿出實際行動，增進互信、以誠相待、重信守諾，堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合點，找到最大公約數，推動中歐合作不斷深化發展，更好造福雙方人民。

李強又希望歐方履行保持貿易和投資市場開放的承諾，堅持公平競爭和世貿組織規則，避免將經貿問題泛政治化、泛安全化。他稱，當前國際形勢發生新的複雜變化，不穩定不確定因素還在增多，中歐作為世界重要兩極，應展現責任擔當，堅持戰略自主，堅守公平正義，在全球性事務中發揮更有建設性的作用，更好維護中歐和國際社會的共同利益，做世界的穩定性、確定性力量。

馮德萊恩表示，歐方願同中方積極落實今年中歐領導人會晤共識，通過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護、發展援助等領域取得新的合作成果。歐方高度讚賞中方在應對氣候變化方面發揮的示範作用，願同中方深化氣候變化領域合作，促進各自綠色轉型，共同推動全球可持續發展。（中新社）