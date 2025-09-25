明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

李強晤馮德萊恩　冀中歐穩定發展　避免經貿問題泛政治化 (08:39)

中國國務院總理李強周三（24日）在紐約與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。李強表示，今年是中歐建交50周年，中方願同歐方一道落實好雙方共識，秉持建交初心，加強團結協作，推動中歐關係健康穩定發展。

李強指出，過去50年，中歐關係歷經國際風雲變幻考驗，總體保持健康穩定發展，很重要的原因是雙方始終保持良好溝通交流，在理解、信任的基礎上，積極尋找化解矛盾分歧的辦法。希望歐方同中方一道拿出實際行動，增進互信、以誠相待、重信守諾，堅持求同存異，從大處著眼，尋求利益契合點，找到最大公約數，推動中歐合作不斷深化發展，更好造福雙方人民。

李強又希望歐方履行保持貿易和投資市場開放的承諾，堅持公平競爭和世貿組織規則，避免將經貿問題泛政治化、泛安全化。他稱，當前國際形勢發生新的複雜變化，不穩定不確定因素還在增多，中歐作為世界重要兩極，應展現責任擔當，堅持戰略自主，堅守公平正義，在全球性事務中發揮更有建設性的作用，更好維護中歐和國際社會的共同利益，做世界的穩定性、確定性力量。

馮德萊恩表示，歐方願同中方積極落實今年中歐領導人會晤共識，通過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護、發展援助等領域取得新的合作成果。歐方高度讚賞中方在應對氣候變化方面發揮的示範作用，願同中方深化氣候變化領域合作，促進各自綠色轉型，共同推動全球可持續發展。（中新社）

相關字詞﹕李強 馮德萊恩 中國 歐盟 編輯推介

上 / 下一篇新聞