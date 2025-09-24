明報新聞網
即時兩岸

景觀大師俞孔堅巴西拍攝紀錄片墜機遇難 (22:53)

巴西當地時間9月23日，北京大學建築與景觀設計學院俞孔堅教授不幸遭遇墜機身亡，終年62歲。北京大學有關人士方面確認了這一噩耗。

與俞教授同機的還有巴西電影導演路易斯·費雷斯，紀錄片導演魯本斯·克里斯平，以及飛行員馬塞洛·佩雷拉·德·巴羅斯，他們乘坐的小型飛機在南馬托格羅索州潘塔納爾地區的阿基道阿納市墜毀，無人生還。據悉，俞孔堅教授此行是在潘塔納爾地區拍攝紀錄片《海綿星球》。

俞孔堅，1963年生，浙江金華人。1987年獲北京林業大學園林專業碩士學位，1995年獲哈佛大學設計學博士學位，1997年回國後，創辦北京大學建築與景觀設計學院並擔任首任院長。2023年，俞孔堅從全球300多位被提名者中脫穎而出，獲得世界景觀設計和風景園林設計界的最高獎、兩年一位的奧伯蘭德獎( Oberlander Prize)，表彰其 「非凡才華、創造力和勇氣，富有遠見並完成大量城鄉環境建成作品」。

俞孔堅曾分別被中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部聯合授予「留學回國人員成就獎」，他把城市與景觀設計視作「生存的藝術」，理論研究、教學及實踐促進了景觀設計師成為國家正式認定的職業，並推動了景觀設計學科在中國的確立。

俞孔堅的代表作品有廣東中山岐江公園、河北秦皇島紅飄帶公園、哈爾濱群力濕地公園等。

（澎湃新聞）

