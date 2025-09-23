明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

超強颱風樺加沙 | 因應超強颱風「樺加沙」 廣東省發布防禦緊急動員令 (11:29)

超強颱風「樺加沙」即將襲來，廣東省政府今天（23日）發布防禦工作的緊急動員令，要求各地級以上市政府、各縣（市、區）政府、省直各單位及中直駐粵各單位切實做好防禦工作。

廣東省政府緊急決定，全省進入防風最高級別的1級應急響應狀態，並提出以下要求：一、全省迅速動員，全力投入防風防汛和搶險救災工作；二、加強監測預警，強化公眾宣傳和避險指引；三、堅持人民至上，做好危險區域群眾轉移避險工作； 四、強化海上管控，確保船回港人上岸；五、加強風險防控，抓好隱患排查和應急處置工作； 六、加強組織領導，確保應急指揮體系暢通有序。

動員令同時要求，各地要全面落實三防工作主體責任，主要負責人要深入一線、靠前指揮。各級三防指揮部要落實牽頭抓總責任，加強值班值守，指揮長、副指揮長必須堅守崗位、坐鎮指揮，檢查各項措施落實情況。充分發揮人民解放軍和武警部隊防汛防風突擊隊作用，有效形成抗災救災合力。要提前向災害易發區域預置搶險救援隊伍、物資和設備，扎實做好搶險救援準備工作，及時處置突發險情和災情，並加強搶險救援人員自身安全防護。要加強醫療衛生人員和物資準備，開通醫療服務綠色通道。要加強搶險救災綜合保障，做好大災中的應急通信工作，防止通信中斷，確保指揮順暢。要充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，黨員幹部帶頭挑重擔、當先鋒、打頭陣，讓黨旗在防颱風一線高高飄揚。

（廣東省政府官網）

相關字詞﹕超強颱風 樺加沙 廣東 緊急動員 防禦

上 / 下一篇新聞