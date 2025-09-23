超強颱風樺加沙 | 因應超強颱風「樺加沙」 廣東省發布防禦緊急動員令 (11:29)

廣東省政府緊急決定，全省進入防風最高級別的1級應急響應狀態，並提出以下要求：一、全省迅速動員，全力投入防風防汛和搶險救災工作；二、加強監測預警，強化公眾宣傳和避險指引；三、堅持人民至上，做好危險區域群眾轉移避險工作； 四、強化海上管控，確保船回港人上岸；五、加強風險防控，抓好隱患排查和應急處置工作； 六、加強組織領導，確保應急指揮體系暢通有序。

動員令同時要求，各地要全面落實三防工作主體責任，主要負責人要深入一線、靠前指揮。各級三防指揮部要落實牽頭抓總責任，加強值班值守，指揮長、副指揮長必須堅守崗位、坐鎮指揮，檢查各項措施落實情況。充分發揮人民解放軍和武警部隊防汛防風突擊隊作用，有效形成抗災救災合力。要提前向災害易發區域預置搶險救援隊伍、物資和設備，扎實做好搶險救援準備工作，及時處置突發險情和災情，並加強搶險救援人員自身安全防護。要加強醫療衛生人員和物資準備，開通醫療服務綠色通道。要加強搶險救災綜合保障，做好大災中的應急通信工作，防止通信中斷，確保指揮順暢。要充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，黨員幹部帶頭挑重擔、當先鋒、打頭陣，讓黨旗在防颱風一線高高飄揚。

（廣東省政府官網）