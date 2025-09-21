以色列議員訪台  中使館：對其惡劣言行予以強烈譴責 (22:50)

使館發言人強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分。中國對台灣的主權不容挑戰，鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

使館發言人表示，這個議員在竄台期間會見台灣地區領導人賴清德，十分無知地將賴稱為「總統」，自稱「代表以色列人民」向台灣表達謝意。中以建交公報中明確指出，「以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。」這個議員三番五次公然違反政府堅持的一個中國政策的立場，顯然是拿人好處，替人賣命，政治信譽已蕩然無存，是沒有資格代表別人的。我們奉勸這個議員，不要妄想損害中國核心利益和中國人民民族感情而不用付出代價，如不懸崖勒馬，必將摔得粉身碎骨。

