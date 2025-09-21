樺加沙已成今年西北太平洋最強颱風 (10:05)

中央氣象局今早（21日）8時稱，「樺加沙」和 「浣熊」的強度已提升至超強颱風級。樺加沙強度為16級（55米/秒），成為今年以來西北太平洋最強颱風。中央氣象局預計，樺加沙將以每小時15公里的速度繼續向西北方向移動，強度將繼續增強。樺加沙明日（22日，周一）將穿過巴士海峽，後日（23日，周二）凌晨進入南海東北部海面，以後趨向廣東沿海。浣熊强度也已達到16級（52米/秒），未來路徑向西偏北方向移動。
另外，今明兩日主要降雨區仍位於華西地區，其中四川東北部、陝西南部、河南西部等局部地區有暴雨。今日廣東中部、雲南東北部、四川東南部、貴州西部、陝西東南部、河南西部等地部分地區有大雨到暴雨。（中央氣象局）
