明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

樺加沙已成今年西北太平洋最強颱風 (10:05)

中央氣象局今早（21日）8時稱，「樺加沙」和 「浣熊」的強度已提升至超強颱風級。樺加沙強度為16級（55米/秒），成為今年以來西北太平洋最強颱風。中央氣象局預計，樺加沙將以每小時15公里的速度繼續向西北方向移動，強度將繼續增強。樺加沙明日（22日，周一）將穿過巴士海峽，後日（23日，周二）凌晨進入南海東北部海面，以後趨向廣東沿海。浣熊强度也已達到16級（52米/秒），未來路徑向西偏北方向移動。  

另外，今明兩日主要降雨區仍位於華西地區，其中四川東北部、陝西南部、河南西部等局部地區有暴雨。今日廣東中部、雲南東北部、四川東南部、貴州西部、陝西東南部、河南西部等地部分地區有大雨到暴雨。（中央氣象局）
中央氣象局風力等級劃分

相關字詞﹕樺加沙 天氣 編輯推介

上 / 下一篇新聞