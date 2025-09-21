明報新聞網
即時兩岸

喜馬拉雅山脈煙花騷惹議　「始祖鳥」及藝術家蔡國強致歉　日喀則成立調查組核查 (10:26)

知名戶外品牌「始祖鳥」聯合藝術家蔡國強，前日（9月19日）在西藏喜馬拉雅山脈日喀則市江孜縣熱龍鄉進行煙花藝術項目「升龍」，引發大量網民及專家、戶外愛好者質疑，始祖鳥、蔡國強今早（21日）分別發聲明道歉，日喀則當局已成立調查組赴現場核查。

始祖鳥發布「致歉信」稱，衷心感謝大家對青藏高原生態環境的關切與監督，並誠懇接受所有批評和建議。「大家的守護，我們深表認同與尊重。在此，向各位表達最真摯的歉意」。

始祖鳥解釋該項目本是希望提升對高山在地文化的關注，「大家的肺腑之言讓我們警醒：對藝術表達邊界的評估需要更加專業，對自然的敬畏需要更加謙卑」，並稱公司有責任在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行覆核，邀請第三方專業環保機構，開展嚴謹而透明的評估工作。該公司承諾將依據評估結果與社會各界的反饋，展開及時有效的補救行動。

蔡國強同步發布「說明」稱，懷着敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並「誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意」。蔡國強說，接下來將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。如評估證實確有環境影響，願意盡全力採取補救恢復措施。未來將更加謹慎，更加嚴格評估藝術活動對環境的影響。

西藏日喀則當地官方帳號「雲端珠峰」今日（21日）凌晨2時許通報稱，《蔡國強：升龍》煙花秀短片引發網民關注後，日喀則市委、市政府高度重視，已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。（南方都市報）

