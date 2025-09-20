始祖鳥聯手蔡國強喜馬拉雅山煙花騷遭批評  江孜縣：毋須環評 (17:25)

江孜縣生態環境分局表示，煙花使用環保材料毋須進行環境評估，鄉、村、縣三級政府同意即可。政府此前開過多次會議，研究選址，評估調查周圍有哪些野生動物等，最終選址不屬於生態保護區，周圍無人居住。

引發爭議的煙花騷19日傍晚在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉（海拔5500米）舉行，通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀，猶如一條龍升向雪山。事件引發外界對生態環境的擔憂。

蔡國強工作室表示，煙花彩色粉均為生物可降解材料，在國際奧委會及日本、美國、歐洲等多地的燃放驗證中，確認其污染物排放符合環保標準。項目團隊表示，事前制定「預防-監測-恢復」方案，燃放前將牧民牲畜轉移至安全距離，通過鹽磚引導鼠兔等小型動物離開燃放區，燃放后立即清理殘留物，對草甸、農田進行翻土與植被修復，確保不留生態隱患。

項目團隊表示，本次燃放的噪音與光污染均遠低於夜間焰火，避免對環境和公眾的額外干擾。

事件引發爭議後，始祖鳥的社交平台帳號刪除了煙花影片，尚未就事件作出回應。（新京報）